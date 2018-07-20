"Уфа" уступила "Удинезе" в контрольном матче

"Уфа" завершила предсезонный сбор в австрийском Майрхофене контрольным матчем с "Удинезе". Победу в матче со счетом 2:1 одержал итальянский клуб."Уфа" вышла вперед уже на второй минуте матча благодаря голу Ивана Пауревича, который замкнул навес со стандарта в исполнении Ивана Облякова. На перерыв команды ушли при равном счете — Кевин Лазанья на 31-й минуте игры восстановил статус-кво. Во втором тайме "зебры" усилиями Лукаса Евангелисты вышли вперед и удержали преимущество в счете до конца встречи.Товарищеский матч. КлубыПауревич, 2 — Лазанья, 31; Евангелиста, 64.Напомним, 26 июля "Уфа" дома проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Домжале".