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"Уфа" уступила "Удинезе" в контрольном матче

"Уфа" завершила предсезонный сбор в австрийском Майрхофене контрольным матчем с "Удинезе". Победу в матче со счетом 2:1 одержал итальянский клуб.

"Уфа" вышла вперед уже на второй минуте матча благодаря голу Ивана Пауревича, который замкнул навес со стандарта в исполнении Ивана Облякова. На перерыв команды ушли при равном счете — Кевин Лазанья на 31-й минуте игры восстановил статус-кво. Во втором тайме "зебры" усилиями Лукаса Евангелисты вышли вперед и удержали преимущество в счете до конца встречи.

Товарищеский матч. Клубы

"Уфа" (Россия) — "Удинезе" (Италия) — 1:2 (1:1)
Голы: Пауревич, 2 — Лазанья, 31; Евангелиста, 64.

Напомним, 26 июля "Уфа" дома проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Домжале".
Теги: Уфа Удинезе
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