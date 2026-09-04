Экс-арбитр РПЛ Федотов: Казарцев – лучший VAR-арбитр РПЛ, болельщики "Спартака" везде видят заговоры

Да, у него была история как раз в матче с участием "Спартака", но это было очень давно. Все уже забыли об этой истории. Болельщикам "Спартака" везде видятся заговоры, тут ничего не поделать, - сказал Федотов.
Дерби "Динамо" — "Спартак" обслужит бригада Кирилла Левникова, на VAR — Василий Казарцев. Матч 7-го тура чемпионата России между московским "Динамо" и столичным "Спартаком" состоится в воскресенье, 6 сентября, в 18:30 по московскому времени.
После шести сыгранных туров бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице с 10 набранными очками, команда Хуана Карседо располагается на второй строчке с 13 баллами в своем активе.