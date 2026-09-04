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Экс-арбитр РПЛ Федотов: Казарцев – лучший VAR-арбитр РПЛ, болельщики "Спартака" везде видят заговоры

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов в беседе с Rusfootball.info высказался о судейских назначениях на 7-й тур РПЛ.
Фото: РФС
- Считаю, что назначение Левникова на такой матч соответствует его статусу и уровню этого противостояния. Левников – лучший арбитр РПЛ на данный момент, и критики в его адрес я давно не слышал, даже от тех команд, которые при его работе проигрывали. А что касается Казарцева, то он – лучший VAR-арбитр, он доказал это своей работой.
Да, у него была история как раз в матче с участием "Спартака", но это было очень давно. Все уже забыли об этой истории. Болельщикам "Спартака" везде видятся заговоры, тут ничего не поделать, - сказал Федотов.

Дерби "Динамо" — "Спартак" обслужит бригада Кирилла Левникова, на VAR — Василий Казарцев. Матч 7-го тура чемпионата России между московским "Динамо" и столичным "Спартаком" состоится в воскресенье, 6 сентября, в 18:30 по московскому времени.

После шести сыгранных туров бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице с 10 набранными очками, команда Хуана Карседо располагается на второй строчке с 13 баллами в своем активе.

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