Погребняк объяснил результаты "Локомотива" после шести туров

- Назовите хоть одну команду, которая остаётся на плаву, когда продаёт своих лидеров. А глубина состава не позволяет конкурировать команде с ведущими клубами чемпионата России. Тут вопросы к руководству клуба, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
В летнее трансферное окно "Локомотив" расстался сразу с несколькими футболистами основного состава. Команду покинули Алексей Батраков, Артём Карпукас и Дмитрий Воробьёв.
За первые шесть туров москвичи не одержали ни одной победы. С тремя очками "Локомотив" занимает 14-е место в таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей.