Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
14:00
КраснодарНе начат
Зенит
16:30
ЦСКАНе начат
Ростов
19:00
ФакелНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
15:00
НефтехимикНе начат
Челябинск
15:00
Спартак КостромаНе начат
Ленинградец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
Уфа
16:00
ВелесНе начат
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Сочи
17:00
Нижний НовгородНе начат
Шинник
17:00
РоторНе начат

Погребняк объяснил результаты "Локомотива" после шести туров

Павел Погребняк связал неудачные результаты "Локомотива" в нынешнем чемпионате России с решениями руководства.
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-игрок железнодорожников считает, что после ухода ряда ведущих игроков состав команды не позволяет ей на равных соперничать с лидерами РПЛ.

- Назовите хоть одну команду, которая остаётся на плаву, когда продаёт своих лидеров. А глубина состава не позволяет конкурировать команде с ведущими клубами чемпионата России. Тут вопросы к руководству клуба, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".

В летнее трансферное окно "Локомотив" расстался сразу с несколькими футболистами основного состава. Команду покинули Алексей Батраков, Артём Карпукас и Дмитрий Воробьёв.

За первые шесть туров москвичи не одержали ни одной победы. С тремя очками "Локомотив" занимает 14-е место в таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится