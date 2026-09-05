Модель оценивает шансы лондонского клуба на завоевание трофея в 21,2%. Второй результат у "Баварии" - 19,9%, тройку замыкает "Манчестер Сити" с 12%.
Действующий победитель турнира "ПСЖ" расположился только на четвёртой позиции - 7,7%. Далее идут "Барселона" (7%), "Реал" и "Ливерпуль" (по 5,1%), "Манчестер Юнайтед" (3,7%), "Интер" (3,4%) и "Астон Вилла" (2%).
В прошлом розыгрыше "ПСЖ" завоевал трофей, победив "Арсенал" в финале в серии пенальти после ничьей 1:1.
"Бавария" - вторая, "Реал" - шестой. Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов
Суперкомпьютер Opta назвал "Арсенал" главным фаворитом предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.
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