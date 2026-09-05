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Погребняк высказался о лидерстве "Краснодара" в РПЛ

Павел Погребняк считает, что преимущество "Краснодара" над "Зенитом" в шесть очков пока не является критичным.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-нападающий петербуржцев отметил безошибочный старт лидера РПЛ и предположил, что борьба команд сделает нынешний сезон интереснее.

- У "Зенита" внушительный отрыв от "Краснодара" - шесть очков. У всех команд бывают спады. "Зенит" не исключение. Шесть раз подряд стали чемпионами, что вы хотите? Надо отдать должное "Краснодару". Идут без потерь очков. Тем и зрелищнее будет сезон, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".

"Краснодар" выиграл все шесть матчей на старте чемпионата России и с 18 очками возглавляет таблицу. "Зенит" набрал 12 баллов и занимает третье место, отставая от кубанцев на шесть очков.

Обе команды проведут следующие встречи 5 сентября. "Краснодар" сыграет в гостях с "Крыльями Советов", а петербуржцы на своём поле встретятся с ЦСКА.

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