"Галатасарай" одержал победу со счётом 3:2, а россиянин впервые вышел в стартовом составе команды.
Батраков провёл на поле 68 минут. За это время полузащитник создал один явный голевой момент, сделал две ключевые передачи и выполнил 27 из 33 пасов точно.
После четырёх туров "Галатасарай" набрал десять очков и занимает первое место в таблице Суперлиги.
Стала известна оценка Батракова за первый выход в старте "Галатасарая"
Алексей Батраков получил оценку 6,6 от статистического портала WhoScored за матч четвёртого тура чемпионата Турции против "Истанбул Башакшехира".
Фото: ФК "Галатасарай"