Стала известна оценка Батракова за первый выход в старте "Галатасарая"

Алексей Батраков получил оценку 6,6 от статистического портала WhoScored за матч четвёртого тура чемпионата Турции против "Истанбул Башакшехира".

Фото: ФК "Галатасарай"

"Галатасарай" одержал победу со счётом 3:2, а россиянин впервые вышел в стартовом составе команды.



Батраков провёл на поле 68 минут. За это время полузащитник создал один явный голевой момент, сделал две ключевые передачи и выполнил 27 из 33 пасов точно.



После четырёх туров "Галатасарай" набрал десять очков и занимает первое место в таблице Суперлиги.