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Стала известна оценка Батракова за первый выход в старте "Галатасарая"

Алексей Батраков получил оценку 6,6 от статистического портала WhoScored за матч четвёртого тура чемпионата Турции против "Истанбул Башакшехира".
Фото: ФК "Галатасарай"
"Галатасарай" одержал победу со счётом 3:2, а россиянин впервые вышел в стартовом составе команды.

Батраков провёл на поле 68 минут. За это время полузащитник создал один явный голевой момент, сделал две ключевые передачи и выполнил 27 из 33 пасов точно.

После четырёх туров "Галатасарай" набрал десять очков и занимает первое место в таблице Суперлиги.

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