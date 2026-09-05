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В Бразилии раскрыли детали медосмотра Платы и Мартинса в "Динамо"

Стали известны медицинские причины, которые вызвали вопросы у московского "Динамо" перед несостоявшимися переходами Гонсало Платы и Матеуса Мартинса.
Фото: Getty Images
По информации бразильского журналиста Лукаса Байера, обследование Платы выявило тендинопатию колена. Во "Фламенго" при этом считают, что она не сказывается на физической готовности футболиста.

В случае с Мартинсом опасения "Динамо" были связаны с состоянием бедра. Бело-голубые увидели риск получения травмы, восстановление после которой могло бы занять несколько месяцев. В "Ботафого" с такой оценкой не согласны.

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