Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:03
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
Сергей Веденеев: "Зенит" входит в число сильных клубов, но в играх на вылет хочется соперника послабее (1)
15:13
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (28)
"Зенит" в 3-м раунде квалификации ЛЕ встретится с победителем пары "Динамо" (Минск) - "Дунайска Штреда" (28)
14:13
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (20)
Валерий Рейнгольд: зачем весь год бороться за ЛЧ, если не проходить потом ПАОК или "Базель"? (20)
13:32
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
Дзюба: до первого матча сборной на ЧМ нашему автобусу показывали средние пальцы, а после - сердечки. Россия, что тут скажешь! (2)
12:14
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (14)
Артем Дзюба: на вокзале ко мне подошел мальчик - из-за его рассказа я чуть не прослезился (14)
Евгений Гинер: деньги у ЦСКА есть, не переживайте. Все, что пишут СМИ - обман
Президент ЦСКА Евгений Гинер заверил, что у клуба нет финансовых проблем, однако признал работу в экономном режиме.
"Все, что пишут СМИ — обман. Просто стараемся не тратить лишних денег. Деньги есть, не переживайте.
Трансферная кампания никогда не останавливается. Но мы никогда не соревновались, кто больше купит. Нам нужно качество. Ребята, которые усилят наш клуб. Те ребята, которые пришли, будут дальше прославлять наш клуб", - цитирует Гинера Sport24.
"Все, что пишут СМИ — обман. Просто стараемся не тратить лишних денег. Деньги есть, не переживайте.
Трансферная кампания никогда не останавливается. Но мы никогда не соревновались, кто больше купит. Нам нужно качество. Ребята, которые усилят наш клуб. Те ребята, которые пришли, будут дальше прославлять наш клуб", - цитирует Гинера Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.