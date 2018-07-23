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Евгений Гинер: деньги у ЦСКА есть, не переживайте. Все, что пишут СМИ - обман

Президент ЦСКА Евгений Гинер заверил, что у клуба нет финансовых проблем, однако признал работу в экономном режиме.

"Все, что пишут СМИ — обман. Просто стараемся не тратить лишних денег. Деньги есть, не переживайте.

Трансферная кампания никогда не останавливается. Но мы никогда не соревновались, кто больше купит. Нам нужно качество. Ребята, которые усилят наш клуб. Те ребята, которые пришли, будут дальше прославлять наш клуб", - цитирует Гинера Sport24.
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 20:47
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13
(4)
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:51) #
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online

Цитата: utekay
уйзнаеткто, спортаг....да, согла

№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 21:13) #Не нравится-1Нравится (17)


Болеет за:
«Шинник»

Цитата: Lols
Эм, тут только болельщики сраптака переживают за его финансовое положение
потому что остальные с мозгами.даже подумать то, что элементарно клуб лицензирование бы не прошел - не, не слышал. ведь зачем думать, если великий и могучий заднеприводный клуб знает ГВК

Зарегистрирован: 7.09.2015 (Комментариев: 363) [цитировать] [жалоба]
№3 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 21:11) #Не нравится-2Нравится (16)


Болеет за:
«Ньюкасл»

Эм, тут только болельщики сраптака переживают за его финансовое положение

Зарегистрирован: 11.03.2018 (Комментариев: 112) [цитировать] [жалоба]
№2 Написал: Яamon (Сегодня, 21:03) #Не нравится+2Нравится (24)


Болеет за:
«Локомотив»

свиней сейчас кондрашка хватит, так ждали гинеровского банкротства! в каждом углу свиной вопль на эту тему раздавался

Зарегистрирован: 9.12.2017 (Комментариев: 307) [цитировать] [жалоба]
№1 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 20:54) #Не нравится+3Нравится (21)


Да "переживают " то в основном свиньи)))) Армейские уже как- то привыкли к "режиму экономии".


--------------------
А в глубине кармана патроны

алкаш. Где ты тут видишь Спартак?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:49) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Есть, чем отметить?

нет...но уж за ТАКОЕ надётся smile

Цитата: maradona72
Первые 4 коммента на ветке от биологического мусора

ньюкасл, шинник, фуйзнаеткто, спортаг....да, согласен


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:37) #
  • -1
  •  (5)
online

Первые 4 коммента на ветке от биологического мусора


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: GAV
ЦСКА ,Зенит и Локомотив это те команды которые живут за счёт денег госкомпаний


Спасибо , родной. А теперь - опохмелись и ложись спать. Чет ты не в форме))


--------------------
А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: GAV СССР (Сегодня, 21:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: L77
Да "переживают " то в основном свиньи)))

Цитата: L77
Да "переживают " то в основном свиньи)))

Смотря кого свиньями называть. Пока вижу только почитателей Зенита, Локомотива,Ньюкасла и Шинника. ЦСКА ,Зенит и Локомотив это те команды которые живут за счёт денег госкомпаний.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
ЕВГЕНИЙ ГИНЕР: ДЕНЬГИ У ЦСКА ЕСТЬ
уфф...ну слава Богу! Я уж извёлся......


Выдохни!

Есть, чем отметить? )


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:24) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
ЕВГЕНИЙ ГИНЕР: ДЕНЬГИ У ЦСКА ЕСТЬ
уфф...ну слава Богу! Я уж извёлся......


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:22) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да никто не переживает
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:16) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё не хватало переживать о том, что пишут СМИ. grinning

Давно известно, что трансфер состоялся, когда о нём сообщат на клубном сайте.
А не в СМИ.

Так же, как и то, что деньги любят тишину. Это про СМИ? sweat_smile
Трещите, трепещите, закидывайте вентилятор.

А я ем яблоко и смотрю в окно...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Lols
Эм, тут только болельщики сраптака переживают за его финансовое положение

потому что остальные с мозгами.даже подумать то, что элементарно клуб лицензирование бы не прошел - не, не слышал. ведь зачем думать, если великий и могучий заднеприводный клуб знает ГВК
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (17)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Эм, тут только болельщики сраптака переживают за его финансовое положение
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Яamon (Сегодня, 21:03) #
  • +3
  •  (25)
Болеет за:
«Локомотив»
свиней сейчас кондрашка хватит, так ждали гинеровского банкротства! в каждом углу свиной вопль на эту тему раздавался
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: L77 Камбоджа (Сегодня, 20:54) #
  • +4
  •  (22)
online

Да "переживают " то в основном свиньи)))) Армейские уже как- то привыкли к "режиму экономии".


--------------------
А в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны.
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
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