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Борис Ротенберг: мужчина должен показывать себя на поле, а не в инстаграме

Защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга на встрече с болельщиками команды на домашнем стадионе, где игрокам были вручены медали за победу в чемпионате России-2017/18, попросили рассказать о себе в силу того, что игрок ведет довольно закрытый образ жизни, не имея аккаунтов в соцсетях.

"У меня нет инстаграма, и отдыхаю я обычно с семьей. Считаю, что мужчина должен себя показывать на поле в работе, а не в инстаграм", — цитирует Ротенберга Sport24.ru.
Теги: Ротенберг Локомотив
Сегодня, 21:01
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№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:22) #
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вот сколько бы его не троллили, а ведь реально никогда не заляпался в скандалах и всегда тихо пахал на тренеровках
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 21:15) #
  • -5
  •  (5)
online

так ты и на поле ничего не показываешь
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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