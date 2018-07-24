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Евгений Алдонин: Конечно, чувство тревоги по поводу ухода Игнашевича и Березуцких есть. Оно у каждого болельщика ЦСКА есть

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу матча за Суперкубок России, в котором армейцы встретятся с "Локомотивом", а также поразмышлял о том, как заменить многолетних лидеров ЦСКА Сергея Игнашеича и братьев Березуцких, завершивших карьеру игроков.

- Чего я ожидаю от матча за Суперкубок? Сложно сказать. В первую очередь, наверное, зрелищного футбола. Все-таки этот матч — генеральная репетиция накануне чемпионата России, - сказал Алдонин - Встречаются два принципиальных и амбициозных соперника. С учетом существенных изменений в составе ЦСКА, с большим интересом буду смотреть за армейцами. Потому что не видел ни одной игры со сборов. Сейчас проверка боем ждет и ЦСКА, и "Локомотив".

-У красно-синих с уходом Сергея Игнашевича, Василия и Алексея Березуцких обновилась линия обороны. Нет чувства тревоги по этому поводу? Все-таки эти игроки долгие годы были надежной опорой для ЦСКА.

-Конечно, чувство тревоги присутствует. Думаю, такое чувство есть у каждого болельщика ЦСКА. Но время идет, и перемены неизбежны. Поэтому для красно-синих этот матч очень важен в плане информации о подготовленности и возможностях футболистов. Потому что "Локомотив" по прошлому сезону выглядел очень прилично и чемпионом стал по делу. В игре с таким соперником как раз можно будет увидеть потенциал команды. Не полностью, конечно, и тем не менее информация для тренеров будет.

- Кто может достойно заменить многолетних лидеров в обороне?

- Предметно сказать сейчас сложно. Вряд ли кто-то сейчас ответит на этот вопрос. Я просто не знаю, что конкретно было в товарищеских матчах. Как я понимаю, в последних матчах наигрывались Чернов и Магнуссон. Мое мнение, конечно, чтобы добиться здесь сыгранности, правильного взаимодействия, еще потребуется время. Очень сложно сделать так, чтобы все пошло с первого же матча. И Сергей Игнашевич тоже упомянул о том, что пока еще не хватает сыгранности этой паре защитников. Только благодаря практике в чемпионате и усердному труду можно добиться сыгранности и качества при оборонительных действиях.

- Кто фаворит предстоящего поединка за Суперкубок?

- Номинально, конечно, мы можем сказать, что "Локомотив". Все-таки у них сыгранная команда. И претерпела она сейчас минимальные изменения. Руководство "Локомотива" подчеркивало то, что они хотели сохранить то, что имели и добавить еще некоторых игроков. Просто в ЦСКА сейчас произошли серьезные изменения в составе. В то же время, конечно, у команды есть костяк. До матча сложно говорить о фаворитах, но до игры пусть им считается "Локомотив" . Хотя шансы здесь, думаю, 50 на 50.

- За что ЦСКА будет бороться в новом сезоне?

-Задачи в любом случае, думаю, как стояли перед клубом максимальные, так и стоят. То, как команда будет справляться и решать их, покажет сезон. До чемпионата об этом нет никакого смысла говорить. Надо посмотреть 5-6 туров, и тогда уже можно будет разговаривать о задачах.

Rusfootball.info
Теги: Локомотив ЦСКА Алдонин
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