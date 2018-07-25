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РФС пока не отправил в ФИФА запрос на использование VAR
Российский футбольный союз (РФС) пока не отправил официальный запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во внутрироссийских соревнованиях. Для получения такого права РФС необходимо провести полноценное обучение и подготовку судей к работе с системой, сообщили ТАСС в пресс-службе IFAB.
"Мы можем сообщить, что Российский футбольный союз пока официально не подал запрос на разрешение использовать VAR в соревнованиях под своей эгидой", - сообщили в пресс-службе IFAB.
По словам Прядкина, исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев уже организовал подготовку квалифицированных кадров для работы с VAR.
"РФС только начал некоторые испытания по использованию VAR и находится на ранней стадии. Надо учитывать, что подготовка и обучение достаточно компетентных судей - это долгий процесс. Все шаги должны быть выполнены, прежде чем использовать VAR в конкурентных матчах", - добавили в пресс-службе IFAB.
"Мы можем сообщить, что Российский футбольный союз пока официально не подал запрос на разрешение использовать VAR в соревнованиях под своей эгидой", - сообщили в пресс-службе IFAB.
По словам Прядкина, исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев уже организовал подготовку квалифицированных кадров для работы с VAR.
"РФС только начал некоторые испытания по использованию VAR и находится на ранней стадии. Надо учитывать, что подготовка и обучение достаточно компетентных судей - это долгий процесс. Все шаги должны быть выполнены, прежде чем использовать VAR в конкурентных матчах", - добавили в пресс-службе IFAB.
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