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РФС пока не отправил в ФИФА запрос на использование VAR

Российский футбольный союз (РФС) пока не отправил официальный запрос в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во внутрироссийских соревнованиях. Для получения такого права РФС необходимо провести полноценное обучение и подготовку судей к работе с системой, сообщили ТАСС в пресс-службе IFAB.

"Мы можем сообщить, что Российский футбольный союз пока официально не подал запрос на разрешение использовать VAR в соревнованиях под своей эгидой", - сообщили в пресс-службе IFAB.

По словам Прядкина, исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев уже организовал подготовку квалифицированных кадров для работы с VAR.

"РФС только начал некоторые испытания по использованию VAR и находится на ранней стадии. Надо учитывать, что подготовка и обучение достаточно компетентных судей - это долгий процесс. Все шаги должны быть выполнены, прежде чем использовать VAR в конкурентных матчах", - добавили в пресс-службе IFAB.
Сегодня, 20:46
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Очередная отмазка про "долгий процесс обучения", наши судьи тупее ихних? г. Прядкин, это унизительно, вам не стыдно? Или не выгодно?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
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