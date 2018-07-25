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Вадим Васильев: Головин принял самое правильное решение, выбрав "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин завтра, 26 июля, прилетит в Монако для прохождения медицинского обследования. Функционер выразил уверенность, что игрок сборной России принял правильное решение, предпочтя продолжить карьеру в "Монако".

"Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из "Монако" — Мбаппе, Бернарду Силва, Лемар и другие ребята.

Насколько я понимаю, наиболее реальными вариантами были "Челси" и "Ювентус". Мне даже говорили, что "Ювентус" уже закрыл сделку. Завтра Головин прилетает на медосмотр в Монако", - цитирует Васильева Sport24.
Теги: Васильев Головин Монако
Сегодня, 21:51
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4
(1)
№4 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
При чем здесь куш? Парень в нужную команду перешел. Челси лихорадит, а здесь обещеют игровую практику. Главное, чтоб освоился. А там вроде ФАЛЬКАО ИГРАЕТ, СКОРСТИ ХОРОШИЕ, БОЛЕЕМ ЗА ТЕБЯ АЛЕКСАНДР.
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:12) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев[b][/b]

confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 22:04) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Головин пусть доказывает свою состоятельность.


А кони молодцы сорвали хороший куш.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:59) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Панов, Сычев...
Франция не для наших.
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
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