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Вадим Васильев: Головин принял самое правильное решение, выбрав "Монако"
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подтвердил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин завтра, 26 июля, прилетит в Монако для прохождения медицинского обследования. Функционер выразил уверенность, что игрок сборной России принял правильное решение, предпочтя продолжить карьеру в "Монако".
"Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из "Монако" — Мбаппе, Бернарду Силва, Лемар и другие ребята.
Насколько я понимаю, наиболее реальными вариантами были "Челси" и "Ювентус". Мне даже говорили, что "Ювентус" уже закрыл сделку. Завтра Головин прилетает на медосмотр в Монако", - цитирует Васильева Sport24.
"Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из "Монако" — Мбаппе, Бернарду Силва, Лемар и другие ребята.
Насколько я понимаю, наиболее реальными вариантами были "Челси" и "Ювентус". Мне даже говорили, что "Ювентус" уже закрыл сделку. Завтра Головин прилетает на медосмотр в Монако", - цитирует Васильева Sport24.
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