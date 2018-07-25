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Вице-президент "Монако": в "Ювентусе" говорили, что транфер Головина в их клуб - решенное дело

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал, что "Ювентус" был близок к приобретению у ЦСКА Александра Головина, но монегаскам удалось перебить их предложение.

- Честно говоря, до последнего момента не был уверен, что удастся согласовать этот трансфер, - сказал Васильев. - Помимо "Челси" в свое время на Головина также претендовал и "Ювентус". На встрече с одним из руководителей туринского клуба в начале мая этого года я услышал, что по сути переход Александра в их команду - дело решенное. Однако основным нашим конкурентом был "Челси".

- Почему удалось выиграть эту борьбу?

- Полагаю, что "Монако" предложил более выгодные условия для клуба и более понятный спортивный проект для игрока.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Васильев Головин Монако ЦСКА Ювентус
Вчера, 23:12
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