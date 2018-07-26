A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: "Фламенго" запланировал презентацию Витинью на 29 июля

29 июля нападающий ЦСКА Витинью будет представлен болельщикам в качестве игрока "Фламенго", сообщает O Globo.

В этот день "Фла" предстоит дома сыграть против "Спорт Ресифи" в чемпионате Бразилии. По имеющейся информации, именно перед этим матчем игрок будет представлен фанам. В ближайшие дни футболист прибудет в Рио-де-Жанейро. Клуб заплатит за него 10 миллионов евро. Этот трансфер станет рекордным в истории "Фламенго".

В прошлом сезоне 24-летний бразилец провел 30 матчей за ЦСКА в премьер-лиге, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач.
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 09:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кем играть будем?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№6 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 10:38) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Женёка
но как раз на месте болельщиков я бы щас немного нервничал по поводу нового сезона: прежнего центра защиты нет, нападения и опорной зоны тоже нет


А какой смысл нервничать и рвать волосы на попе?)))

Разве болельщики решают эти вопросы.

В этом сезоне так все совпало, что закончили ветераны, продали 2-х главных атакующих игроков.

Рано или поздно это должно было случиться. Чем ныть и заламывать руки- гораздо веселее смотреть в будущее.

Каким будет новый ЦСКА- пока еще не знает никто, даже Руководство Армии.

Состав пополняется, а вот как все новички вместе заиграют, и когда начнут работать, как единый механизм- это уже вопрос, ответ на который даст время.

Наверное не стоит ожидать слишком многого от перезагруженного ЦСКА в этом сезоне.


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Я конечно не болельщик ЦСКА и может что то упускаю, но как раз на месте болельщиков я бы щас немного нервничал по поводу нового сезона: прежнего центра защиты нет, нападения и опорной зоны тоже нет! Перестройка команды это конечно хорошо, но вот так вот резко я считаю очень рискованно!!! Тем интересней будет поглядеть завтра в Скперкубке как будет выглядеть команда!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№4 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 10:20) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: serega_user
Остается надеяться на то, что еще будут трансферы.


Абель уже приехал. Может даже сегодня подпишут


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: DimonYA
а вам какая радость ? ))) кем играть собрались. Молчу уже про ЛЧ

Остается надеяться на то, что еще будут трансферы.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 10:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
а вам какая радость ? ))) кем играть собрались. Молчу уже про ЛЧ
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 09:48) #
  • +1
  •  (1)
online

Опять пичалька для поросят))

Истерическая кампания "Головина никто не купит"- провалилась))

Пора начинать новую истерику- " Витиньо никому не нужен"


--------------------
Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.