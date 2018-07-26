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Булыкин: у Головина есть все предпосылки для того, чтобы стать в "Монако" суперзвездой

Бывший нападающий сборной России, "Байера" и "Аякса" Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем переходе Александра Головина из ЦСКА в "Монако".

"Монако» — хороший клуб, там русские владельцы, которые хорошо разбираются в футболе и растят настоящих топов. У Головина очень хорошие шансы вырасти в этом клубе в суперзвезду и представлять честь России в Европе", - цитирует Булыкина Sport24.
Теги: Головин ЦСКА Булыкин
Сегодня, 15:40
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7
(2)
№7 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 17:46) #
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БУЛЫКИН: У ГОЛОВИНА ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ В "МОНАКО" СУПЕРЗВЕЗДОЙ...

Есть суперМарио....а у нас супер Голова.....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Финансовая помощь цска с сохранением фэйр плэй. Просто олигархи гинеру кинули денег. По факту парень пустой
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 16:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Слишком много шума по поводу этого парня что в этого его может и сгубить как футболиста,а так жизнь удалась...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Parshin
Монако - карликовое государство (член ООН -!!!) , команда которой в наглую выступает в чемпионате другой, соседней страны - Франции... За деньги то все разрешения можно получить! (((
А еще там есть знаменитое казино Монте-Карло, где вся шушера Европы сливает бабки... Кто-то назвал Монако - "помойкой Европы"... ((


Столько навалить, а по делу есть что?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 15:59) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Монако - карликовое государство (член ООН -!!!) , команда которой в наглую выступает в чемпионате другой, соседней страны - Франции... За деньги то все разрешения можно получить! (((
А еще там есть знаменитое казино Монте-Карло, где вся шушера Европы сливает бабки... Кто-то назвал Монако - "помойкой Европы"... ((
Осторожно там, мастер Гол-овин, не потеряй голову...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 15:49) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бутылкин в суперзвездах знает толк smile


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Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 15:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
не говори "Гоп"....
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
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