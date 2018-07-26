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Витинью в разговоре с болельщиком подтвердил свой переход во "Фламенго"

Нападающий ЦСКА Витинью в разговоре с бразильским болельщиком подтвердил свой уход из ЦСКА.

На вопрос, перейдет ли он во "Фламенго", нападающий ответил: "Почти наверняка".

Ранее бразильская пресса сообщила, что ЦСКА согласился продать Витинью во "Фламенго" за 10 миллионов евро.

Спорт-Экспресс
Теги: Витиньо ЦСКА Фламенго
Сегодня, 15:50
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21
(2)
№21 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: казылык
А кто до последнего оттягивал это обновление?

Появится Графин - спроси, в каком году я ему говорил на спартаковском сайте, что выпуская на последние 15 минут матча с аутсайдером! Дома! При счете 2-0! Молодое дарование братца Лешу, оставив жопу греть на лавке Васина и Чернова - вам пельмень не очки привозит, а команду гробит - ваши три цз уйдут одновременно и выйдут сразу два лавочника, без опыта и вообще уже на лавке плесенью заросшие - им не надо нихрена.
Тогда Пончик ржал и вопил, что не будет такого. А теперь я ржу над ишаками, которые стоят обосраными ослами и говорят, что с тремя цз в составе, где один на травме, один лавочник из ФНЛ, один из английской ФНЛ, Херодура с Бристоля - они что-то там покажут в ЛЧ joy


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Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№20 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Gor68,
Не нужно пытаться говорить с этими на человеческом языке. Помните про пословицу о бисере и...

Да я и не пытаюсь. Так, рассуждения вслух. smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№19 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:41) #
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Gor68,
Не нужно пытаться говорить с этими на человеческом языке. Помните про пословицу о бисере и...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№18 Написал: казылык (Сегодня, 17:20) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: Йоу, лошадь

И по пустому котловану бродит Бабайка

Имитируя заполняемость стадиона laughing

Цитата: Gor68
Вот читаю комменты и удивляюсь.Такое впечатление, что местные обитатели начисто утратили чувство реальности и видят только одну сторону медали. Коллектив ОБНОВЛЯЕТСЯ, что давно уже назрело. А неотъемлимой частью этого процесса является уход игроков. И приход новых. Но эта вторая часть мало кому интересна почему-то. Разве что Многоликому, который разражается очередной порцией поноса после каждого известия о нашем новичке. smile И вспомните еще раз: чем громче вы кричите перед началом сезона "Все пропало!!!", тем сильнее по весне приходится удивляться. wink

А кто до последнего оттягивал это обновление?А уход игроков в большом количестве свободными агентами тоже является неотъемлемой частью?Умиляет читать как ослики надеются на авось что мол весной проскочили на дурачка снова,до весны вы как в 90е все разбежитесь по задворкам,стоит только опуститься чуть в таблице то ваш котлован покроется бурьяном,сейчас то никто не ходит
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№17 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: казылык
Последний чугунок дал по тапкам из кагала и слился с в ватутинским пейзажем,остался лишь пучок Бийолей))

И по пустому котловану бродит Бабайка, изображая ежика в тумане, и орет "Лошадка!"


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:05) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот читаю комменты и удивляюсь.Такое впечатление, что местные обитатели начисто утратили чувство реальности и видят только одну сторону медали. Коллектив ОБНОВЛЯЕТСЯ, что давно уже назрело. А неотъемлимой частью этого процесса является уход игроков. И приход новых. Но эта вторая часть мало кому интересна почему-то. Разве что Многоликому, который разражается очередной порцией поноса после каждого известия о нашем новичке. smile И вспомните еще раз: чем громче вы кричите перед началом сезона "Все пропало!!!", тем сильнее по весне приходится удивляться. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№15 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 17:04) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: Йоу, лошадь
Ослы расползаются, как тараканы... Вообще, фильм Snatch - он, видимо, не художественный, а документальный... Там тоже был Френки Четыре Пальца, кстати тоже вор, помнится, его прибил какой-то русский, а потом негры его повезли скармливать свиньям smile

Ты че несёшь, дебил
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: казылык (Сегодня, 17:03) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Бавария»
Последний чугунок дал по тапкам из кагала и слился с в ватутинским пейзажем,остался лишь пучок Бийолей))
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 16:49) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ослы расползаются, как тараканы... Вообще, фильм Snatch - он, видимо, не художественный, а документальный... Там тоже был Френки Четыре Пальца, кстати тоже вор, помнится, его прибил какой-то русский, а потом негры его повезли скармливать свиньям smile


--------------------
Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№12 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:45) #
  • -1
  •  (5)

а где он с бразильскими болельщиками встретился?


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • +3
  •  (5)

Действительно. Чтой-то конюшня разбегается. И белые и гнедые бегут.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№10 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 16:31) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Palivec
посмотри таблицы последних 10 лет

А больше циферок не знаещь? Смотрим за 20 - и видим, что почти десять лет ослы не разгибаясь получали под сраку в дерби...И с 76 по 98 выиграла у Спартака ровно 1 матч joy Смотрим за 2 года, видим золото Спартака и куй в зубах нищих ослов... И те-пе joy


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Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Palivec Nusle (Сегодня, 16:23) #
  • -2
  •  (10)

Цитата: Spartacus1971
Мне нужны сильные кони,чтобы побеждать их в равной борьбе.


В какой равной?))) Проспись и посмотри таблицы последних 10 лет.)))ЦСКА ежегодно- Чемпион или ЛЧ, Кубки. СуперКубки

а у Спамика только раз кое как денег на чемпеионство хватило))) Единственный трофей при Федуне, А еще Копа Соли))))


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Тыква, свиньи просят вина
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 16:23) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drill
Многочисленные такие

Вот, в Химках у торговцев черным деревом НАЧАЛИСЬ АНАЛЬНЫЕ БОЛИ - СКЛАД ПИЛОМАТЕРИААЛОВ ОПУСТЕЛ, ПО ПУСТОМУ КОТЛОВАНУ БРОДИТ ОДИНОКИЙ бАБАЙКА С БАНАНОМ, ПРИГОВАРИВАЯ "Цып-цып-цып" smile
А за ним хвостиком - один гомоdrill laughing


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Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: Drill (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Йоу, лошадь,
Все пучки ниггеров остались в свинарнике. Многочисленные такие laughing
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Если вопрос решён, завтра на суперкубке Витёк будет беречь себя любимого, толку от него не будет.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер похоже на дне,мне бы радоваться что наши конкуренты в нищите,но грустно если это так.Мне нужны сильные кони,чтобы побеждать их в равной борьбе.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 16:06) #
  • -11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каждое лето из конюшни убегает пучек негров - прошлым летом Мусел со Странбергом, этим - Витинье с АлеНары joy Сезонный побег рабов из курятника joy Собаку сторожевую купите, будет ваш табун пасти и смотреть, чтоб не разбегались


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Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:01) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Да, а у вас очередные прибегут...чернее ночи уже сраптачпок

Теперь у них новый тренд - Жигало
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:59) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Йоу, лошадь
Негр снова убежал


Да, а у вас очередные прибегут...чернее ночи уже сраптачпок


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: Йоу, лошадь (Сегодня, 15:52) #
  • -15
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь в котловане будет полная гармония: на трибунах полтора землекопа - и на поляне полтора инвалида smile
Негр снова убежал - это Гинер все продал...


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Там в степии глухой... Заамерзал ямщик- от него лошадь убежала
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
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