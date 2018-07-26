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Канал "Матч Премьер" начнет свое вещание трансляцией игры за Суперкубок России

Новый канал "Матч Премьер" начнет вещание с матча "Локомотив" – ЦСКА за Суперкубок России, который состоится 27 июля.

"В 21.00 в прямом эфире федерального канала "Матч ТВ" и параллельно на тематическом канале "Матч Премьер" ведущий и эксперты проанализируют обстановку, предшествующую встрече чемпиона страны «Локомотива» и серебряного призера ЦСКА, обсудят составы команд и другие подробности предстоящего матча, который пройдет в Нижнем Новгороде, на одном из стадионов, недавно принимавших чемпионат мира. Комментаторы матча: Константин Генич и Нобель Арустамян.

В 21.30 на новом телеканале "Матч Премьер" начнется прямая трансляция матча за Суперкубок России", – сказано в пресс-релизе "Матч ТВ".
Теги: Матч-ТВ
Вчера, 21:51
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 21:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Походу убрали из эфира "Свисток", "8+16", в программе пока только передачи с Черданцевым.Хотя бы сделали недели две тестовыми бесплатно, а там кому понравится ,кому нет.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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