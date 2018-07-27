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Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о трансферной компании питерцев нынешним летом.

"С новыми приобретениями пока нет определенности. Все вопросы по поводу нашей трансферной политики лучше адресовывать руководству.

Мне как тренеру ротация и усиление не помешало бы. Но моя задача — работать с теми, кто есть. Пока нет никаких новостей" , — передает слова Семака Sport24
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 11:23
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№4 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 13:05) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
. Семак учись у Семина

Для этого надо заматереть и чего - то добиться. Тогда и можно будет в позу становиться по поводу трансферов. А пока Богданыч получил огромный аванс в виде не самой слабой команды и этот аванс надо отрабатывать....


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Не правильная позиция. Семак учись у Семина.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Серёга! Ты хоть и возглавляешь соперника, но удачи тебе! Надеюсь, ты вернёшься в наш клуб. До сих пор на стадионе звучит: "Хей, Семак, давай забей!" Тебя любят до сих пор, надеюсь, что и как тренер тебе рады будут.!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:46) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Марионетка ваш Семак.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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