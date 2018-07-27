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Дзюба и Шатов заявлены на сезон за "Зенит", Заболотный заявлен за "Зенит-2"

"Зенит" опубликовал заявку на участие в РПЛ в сезоне-2018/19.

В список "А" вошли 20 игроков:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани, Далер Кузяев, Олег Шатов.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

За "Зенит"-2, выступающий в Первенстве ФНЛ, заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный.

Юрий Жирков, Эмануэль Маммана и Александр Кокорин будут дозаявлены позже.

ФК "Зенит"
Теги: Дзюба Шатов Заболотный Зенит
Сегодня, 15:02
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9
(2)
№9 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Дзюба и Шатов заявлены на сезон за "Зенит"
Жаль но это первые две ошибки С.Б.Семака. Даже может его в меньшей степени, а больше беспринципного руководства- оставлять в команде игроков, лишивших клуб ЛЧ? Тем более, по их игровым качествам, им легко было найти замену, они же от того, что остались в команде, не будут играть лучше, они ограничены...



100% Жаль. надо их продавать!! С глаз долой !! За деньги готовы продать ЗЕНИТ...!!!!!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:54) #
  • +3
  •  (11)

Цитата: vertel
Дзюба и Шатов заявлены на сезон за "Зенит"
Жаль но это первые две ошибки С.Б.Семака. Даже может его в меньшей степени, а больше беспринципного руководства- оставлять в команде игроков, лишивших клуб ЛЧ?


Кого и в каком месте они лишили, если большую часть сезона провели за другие клубы?
ЛЧ нас лишил Манчини и игроки, игравшие за Зенит.

Выгонять игроков из клуба за проявление профессионализма? Бред!
А игроков такого уровня с русским паспортом (что важно) найти достаточно трудно, да и затратно.
Просто к ним нужен подход, если Семак найдет его все должно быть отлично, если же нет это будет полный провал.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:39) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Дзюба и Шатов заявлены на сезон за "Зенит"
Жаль но это первые две ошибки С.Б.Семака. Даже может его в меньшей степени, а больше беспринципного руководства- оставлять в команде игроков, лишивших клуб ЛЧ? Тем более, по их игровым качествам, им легко было найти замену, они же от того, что остались в команде, не будут играть лучше, они ограничены...



+++
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 15:33) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба и Шатов заявлены на сезон за "Зенит"
Жаль но это первые две ошибки С.Б.Семака. Даже может его в меньшей степени, а больше беспринципного руководства- оставлять в команде игроков, лишивших клуб ЛЧ? Тем более, по их игровым качествам, им легко было найти замену, они же от того, что остались в команде, не будут играть лучше, они ограничены...
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:19) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
а Чернов снова в пролете, хотя фаны его ждали


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:08) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Вот они прошлогодние герои зенита, которые "помогли" попасть в ЛЧ smirk


Да уж! Это пистец просто.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
У него просто кроме огромного желания играть ничего нет !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:05) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот они прошлогодние герои зенита, которые "помогли" попасть в ЛЧ smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 15:03) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Сам виноват, просрал все шансы
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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