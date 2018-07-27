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На матч "Рубин" - "Краснодар" продано около 7 тысяч билетов

На игру 1-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Краснодаром", которая состоится в воскресенье в Казани распространено менее четверти билетов от вместимости стадиона.

"Арена вмещает 45 тысяч зрителей, мы на данный момент продали около 7000 билетов" – сообщили в пресс-службе казанского клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рубин Краснодар
Сегодня, 18:46
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№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:20) #
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online

Не удивительно. А на кого там смотреть?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
«Ростов»
"Арена вмещает 45 тысяч зрителей, мы на данный момент продали около 7000 билетов"
".......менее четверти билетов от вместимости стадиона."

Что вообще происходит в Казани? Как оказалось, что ФК "Рубин" практически находится в плачевном состоянии? Наверно просто считать разучились?
"...менее четверти,,,????
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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