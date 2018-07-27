На матч "Рубин" - "Краснодар" продано около 7 тысяч билетов

На игру 1-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Краснодаром", которая состоится в воскресенье в Казани распространено менее четверти билетов от вместимости стадиона."Арена вмещает 45 тысяч зрителей, мы на данный момент продали около 7000 билетов" – сообщили в пресс-службе казанского клуба.