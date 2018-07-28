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Роман Бабаев: будущее Романа Еременко зависит от его решения

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что будущее полузащитника Романа Еременко прояснится в ближайшее время.

Напомним, в начале сезона-2016/17 хавбек был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

– Роману Еременко уже в августе можно будет тренироваться с командой. Увидим ли мы его в ЦСКА?

– Мне бы этого, конечно, очень хотелось. Но не все зависит от нас.

– Что вы имеете в виду?

– Мы общались и с Романом, и с его агентом Марко Трабукки. В ближайшее время все станет ясно. Надеюсь, Роман сделает правильный выбор и продолжит заниматься своим любимым делом, забивать голы, отдавать передачи. А где именно? Нужно немного подождать.

– Еременко склоняется к переходу в "Спартак"?

– Я не хотел бы комментировать этот вопрос в контексте того, где он будет играть. Нам бы хотелось, чтобы Роман оказался в ЦСКА. Еременко об этом знает. Его агент – тоже. Но давайте наберемся терпения

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев Еременко ЦСКА
Сегодня, 16:40
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6
(2)
№6 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 17:22) #
  • -3
  •  (3)
online

Ешак, еременке лижете вы и объява о продвижении нетрадиционных силами цкг-землекопов клеите ВЫ. Ешак, ты снова весь в дерьме, и иди огнетушитель купи - у тебя полыхает. Привет Витинье - верность команде! joy И Хонду не забудь
ПиСи: Пельмень-то 1,5 ляма заплатил, или кинул тупых ослов? laughing


--------------------
Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ходец, ты готов лизать Ерёменко? Глупый вопрос, если ты Быстрову лизал)))))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№4 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 17:05) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: sanyapytilin
к чему

Для осла: к тому, что вам, деградантам-наркоманам, покую с кем joy И икона ваша - обдолбаный чухонец. Иди полтора ляма стриги:
Клац


--------------------
Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 17:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ходец по куям, ты к чему тут это выложил?)))))) Во, придурок...слов нет.
Тут о Ерёменко речь...с радостью посмотрю, как ты лизать ему будешь, педовка


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№2 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 16:57) #
  • -8
  •  (8)
online

Цитата: sanyapytilin
он деградант и наркоман

Короче среднестатистический ишак. Пара слов о принципах ослятины:
Официальное заявление фанатского движа ЦСКА!!

В связи с последними неприятными событиями произошедшими между активными фанатами ЦСКА и известным исполнителем реп песен Бастой, мы, активные болельщики ЦСКА в корне пересмотрели своё отношение к подобным ситуациям и во избежании подобных конфликтов в будущем, мы разработали ряд правил, точнее открытое коммерческое предложение, которое устранит все недомолвки, пересуды и прочие неудобства, но добавит прозрачность и конструктив.

И так, с сегодняшнего дня вы можете использовать наши фанатские ресурсы в своей сфере деятельности. Например в шоу бизнесе. Рассмотрим самый стандартный случай: Допустим, Вашему артисту нужен брутальный имидж («плохой» парень, хулиган, спортсмен). Околофутбольная атмосфера, фанатский антураж в данном случае будет наилучший вариантом. Мы организовываем для Вас съемки музыкального клипа и фотоссесии на фанатском секторе, где Ваш протеже предстанет в образе лидера, главного хулигана, босса фанатской группировки, стоящего на секторе стадиона, в окружении спортивных ребят грозного вида, которые внимательно слушают своего «лидера». Если это музыкальный клип, соответственно окружение подпевает ему куплет или машет рукой влево-вправо, если это реп композиция. Фанатская массовка будет состоять только из самых настоящих и известных футбольных фанатов в майках с названием их футбольной группировки (дизайн футболок при желании можно поменять на ваш вкус). Так же, помимо съемок, подготовим ряд публикаций в тематических спортивных СМИ, где, например, один из известных футбольных фанатов рассказывает о давней дружбе с главным героем, о его преданности клубу и его фанатских подвигах.

Стоимость такого пакета — 1000 000 руб, но при условии, что наш герой не пидор. Если вдруг окажется, что Ваш протеже нетрадиционной сексуальной ориентации, стоимость предлагаемого пакета немедленно возрастет до 1 500 000 руб.

В общем, будем рады сотрудничеству, ждем Ваши предложения.
С уважением, активные болельщики ЦСКА
joy
Если 2 лимона предложить, то будут "С уважением, ПАССИВНЫЕ болельщики цкг" joy


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:54) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Будет прикольно, если он перейдет в поросятню...они громче всех визжали, что он деградант и наркоман...послушаем, как они будут лизать ему зад...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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