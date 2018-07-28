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Роман Бабаев: будущее Романа Еременко зависит от его решения
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что будущее полузащитника Романа Еременко прояснится в ближайшее время.
Напомним, в начале сезона-2016/17 хавбек был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.
– Роману Еременко уже в августе можно будет тренироваться с командой. Увидим ли мы его в ЦСКА?
– Мне бы этого, конечно, очень хотелось. Но не все зависит от нас.
– Что вы имеете в виду?
– Мы общались и с Романом, и с его агентом Марко Трабукки. В ближайшее время все станет ясно. Надеюсь, Роман сделает правильный выбор и продолжит заниматься своим любимым делом, забивать голы, отдавать передачи. А где именно? Нужно немного подождать.
– Еременко склоняется к переходу в "Спартак"?
– Я не хотел бы комментировать этот вопрос в контексте того, где он будет играть. Нам бы хотелось, чтобы Роман оказался в ЦСКА. Еременко об этом знает. Его агент – тоже. Но давайте наберемся терпения
"Спорт-Экспресс"
Напомним, в начале сезона-2016/17 хавбек был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.
– Роману Еременко уже в августе можно будет тренироваться с командой. Увидим ли мы его в ЦСКА?
– Мне бы этого, конечно, очень хотелось. Но не все зависит от нас.
– Что вы имеете в виду?
– Мы общались и с Романом, и с его агентом Марко Трабукки. В ближайшее время все станет ясно. Надеюсь, Роман сделает правильный выбор и продолжит заниматься своим любимым делом, забивать голы, отдавать передачи. А где именно? Нужно немного подождать.
– Еременко склоняется к переходу в "Спартак"?
– Я не хотел бы комментировать этот вопрос в контексте того, где он будет играть. Нам бы хотелось, чтобы Роман оказался в ЦСКА. Еременко об этом знает. Его агент – тоже. Но давайте наберемся терпения
"Спорт-Экспресс"
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