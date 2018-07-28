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"Зенит" прилетел в Тюмень на матч с "Енисеем"

"Зенит" прилетел в Тюмень, где завтра состоится матч 1-го тура РПЛ против "Енисея". Встреча пройдет на стадионе "Геолог" в 14:00.

Теги: Зенит Тюмень
Сегодня, 18:57
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