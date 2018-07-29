Аяз Гулиев: играть в такой атмосфере – одно удовольствие!

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев прокомментировал игру с "Ахматом" (1:0) в 1-м туре Российской премьер-лиги.Матч прошел на "Ростов Арене" в присутствии 28 тысяч зрителей.- Выйти на поле по такой игре не так сложно, волнения не было. Наша команда контролировала ход игры, а "Ахмат" "сел" в оборону.- Сейчас чувствую себя отлично! Недельный цикл также прошел хорошо. А что касается момента, то мне кажется, нужно было немного по-другому сделать передачу, чтобы Элдор мог "чисто" выйти один на один. С другой стороны, я ожидал ответной передачи в одно касание. В любом случае, еще разберем этот момент и сделаем выводы.- Еще в конце прошлого сезона ощущалась поддержка болельщиков и впечатляла посещаемость. Играть в такой атмосфере – одно удовольствие!