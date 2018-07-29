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Аяз Гулиев: играть в такой атмосфере – одно удовольствие!

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев прокомментировал игру с "Ахматом" (1:0) в 1-м туре Российской премьер-лиги.

Матч прошел на "Ростов Арене" в присутствии 28 тысяч зрителей.

- Выйти на поле по такой игре не так сложно, волнения не было. Наша команда контролировала ход игры, а "Ахмат" "сел" в оборону.

- Ты много играл в отборе, двигался и создал момент. Хорошо готов функционально?

- Сейчас чувствую себя отлично! Недельный цикл также прошел хорошо. А что касается момента, то мне кажется, нужно было немного по-другому сделать передачу, чтобы Элдор мог "чисто" выйти один на один. С другой стороны, я ожидал ответной передачи в одно касание. В любом случае, еще разберем этот момент и сделаем выводы.

- Как оценишь атмосферу на стадионе?

- Еще в конце прошлого сезона ощущалась поддержка болельщиков и впечатляла посещаемость. Играть в такой атмосфере – одно удовольствие!

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Гулиев Ахмат
Сегодня, 12:15
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№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Ростов»
Шомуродов запорол момент, увы...
Аязу - удачи! Да и Элдору - тоже.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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