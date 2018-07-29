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"Рубин" дома обыграл "Краснодар", Азмун оформил дубль

В матче 1-го тура чемпионата России "Рубин" одержал победу над "Краснодаром".

Чемпионат России

1 тур

Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)

"Рубин" – "Краснодар" 2:1

Гол: Азмун, 9, 42 - Смолов, 32

"Рубин": Джанаев, Сесар Навас, Цаллагов, Байрамян, Чико Флорес, Уремович, Камболов (Сорокин, 88), Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 75).

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Самбрано, Спайич, Мамаев, Газинский (Игнатьев, 78), Стоцкий, Каборе, Перейра (Классон, 64), Вандерсон (Куэва, 65), Смолов.

Предупреждения: Могилевец, 43, Спаич, 44
Теги: Рубин Краснодар
Сегодня, 20:56
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8
(1)
№8 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
ФК Ростов мог бы получится по сути, если бы еще Гранат и Кудряшев вышли. С одной стороны - молодцы, обыграли Краснодар (вроде 1 раз в истории?). Для нас это самый неудобный соперник. С другой стороны - как-то многовато футболистов из Ростова (пусть хоть и половина из них еще до этого играли в Рубине). Как-то ушли те, за кого персонально можно было болеть в прошлом сезоне (Карадениз, Набиуллин, Жонатас, Льестенн, Рыжиков, Кузьмин). Сейчас должны открываться какие-то новые игроки, кто будет рыть землю и не быть равнодушен к матчам. Если посмотреть - то за 2 года мы очень сильно прорядили ряды. Залатали игроками Бердыева... Надо дать время проявить себя ребятам, может и через 2-3 года будет уже Рубиновый состав, а не Ростовский.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:03) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рубин как обычно за счёт говно-футбола набирает очки,сами ничего не создают,а Галицкий как всегда набрал от жадности игроков,а толку ноль,ничья была бы более закономерна
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: spiri (Сегодня, 21:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
поздно проснулись...На мой взгляд,лучшая игра пока.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№5 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (1)
online

Неприятно удивило количество болельщиков на стадионе worried
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: imaginary (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Краснодар был безобразен, вышли как будто идет предсезонка
сами себе привезли два гола и в итоге просрали
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: РостовПапа (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Городские пижоны, погибель от Смолова
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:59) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Супервоспитанники-терминаторы-ЗМС во главе с героем России Мусаевым, ожидаемо слились Рубину с Бердыевым, как я и говорил в текстовой. Поздравляю всех, кто поставил на Рубин.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Федя похоже еще не вышел из образа... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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