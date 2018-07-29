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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Рубин" дома обыграл "Краснодар", Азмун оформил дубль
В матче 1-го тура чемпионата России "Рубин" одержал победу над "Краснодаром".
Чемпионат России
1 тур
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
"Рубин" – "Краснодар" 2:1
Гол: Азмун, 9, 42 - Смолов, 32
"Рубин": Джанаев, Сесар Навас, Цаллагов, Байрамян, Чико Флорес, Уремович, Камболов (Сорокин, 88), Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 75).
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Самбрано, Спайич, Мамаев, Газинский (Игнатьев, 78), Стоцкий, Каборе, Перейра (Классон, 64), Вандерсон (Куэва, 65), Смолов.
Предупреждения: Могилевец, 43, Спаич, 44
Чемпионат России
1 тур
Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)
"Рубин" – "Краснодар" 2:1
Гол: Азмун, 9, 42 - Смолов, 32
"Рубин": Джанаев, Сесар Навас, Цаллагов, Байрамян, Чико Флорес, Уремович, Камболов (Сорокин, 88), Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун (Бухаров, 75).
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Самбрано, Спайич, Мамаев, Газинский (Игнатьев, 78), Стоцкий, Каборе, Перейра (Классон, 64), Вандерсон (Куэва, 65), Смолов.
Предупреждения: Могилевец, 43, Спаич, 44
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