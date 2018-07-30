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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (3)
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Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас
Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что предыдущее руководство Дагестана было готово оказывать финансовую помощь клубу.
"Эта сумма в 300 миллионов рублей помощи клубу со стороны правительства Дагестана была одобрена прежним руководством Республики.
Парламент должен был это рассмотреть. Потом, когда арестовали председателя правительства, ушел глава Республики. После этого мы получили от нынешнего руководства банальную отписку.
Новому руководству до нас нет дела", — цитирует Кадиева Sport24
"Эта сумма в 300 миллионов рублей помощи клубу со стороны правительства Дагестана была одобрена прежним руководством Республики.
Парламент должен был это рассмотреть. Потом, когда арестовали председателя правительства, ушел глава Республики. После этого мы получили от нынешнего руководства банальную отписку.
Новому руководству до нас нет дела", — цитирует Кадиева Sport24
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