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Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал, что предыдущее руководство Дагестана было готово оказывать финансовую помощь клубу.

"Эта сумма в 300 миллионов рублей помощи клубу со стороны правительства Дагестана была одобрена прежним руководством Республики.

Парламент должен был это рассмотреть. Потом, когда арестовали председателя правительства, ушел глава Республики. После этого мы получили от нынешнего руководства банальную отписку.

Новому руководству до нас нет дела", — цитирует Кадиева Sport24
Теги: Анжи
Сегодня, 15:35
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(1)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:57) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эти 300 миллионов можно в детский спорт и больницы вложить под жёстким контролем. А дармоедов кривоногих в бутсах пусть Керимов кормит.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:52) #
  • -2
  •  (2)
online

300 миллионов бюджетных денег ... да вы окуели ногомячисты ? сами работайте ... на эти деньги лучше пару садиков в Дагестане построят !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 15:49) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Рубин»
Ну надо же, хорошие новости из Дагестана. Я прям не верю своим глазам, это уже третий случай в этом году, когда можно поприветствовать решения региональных властей в отношении футбольных нахлебников. Чуваки бегали в пол ноги и не парились, получая миллионы з/п, а тут на тебе, иди говорят, учись и работай головой. Респект!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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