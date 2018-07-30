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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Первый судейский «косяк» сезона и эпичная концовка. Чемпион сыграл неунылые нули в Уфе
Игра стартового тура чемпионата не стала для «Уфы» и «Локомотива» первой в сезоне: обе команды подходили к ней с не очень приятными воспоминаниями. Забить ни тем, ни другим, снова не удалось, но в последние 5 минут встречи делать это должны были обе команды.
Впрочем, ничего нового
Так вышло, что в первом туре встретились команды, которые уже сыграли официальные матчи в стартующем сезоне. Потому при изучении состава была возможность найти изменения в нём, сравнить с предыдущей встречей. Впрочем, это не дело для аналитической предматчевой студии премиального канала «Матч Премьер».
Состав «Уфы» ведущий Александр Аксёнов резюмировал фразой «ну здесь без сюрпризов» (встречается в 90% случаев после показа состава провинциальной команды), после чего полил эфирное время водичкой про стабильность команды. Правда, местный комментатор Артём Кочешев восполнил этот пробел и рассказал про травму Кротова, которого заменил Фатай, что повлекло замену Табидзе на Аликина в центре обороны из-за лимита на легионеров. Справа же вместо Живоглядова появился Сухов. Ну да, вообще без сюрпризов, стабильность, больше сказать нечего.
Сёмин никак не мог быть доволен игрой Миранчуков в Суперкубке, поэтому появление Фарфана вместо Антона не удивило, хоть его и стоило отметить.
Правые силы
Дмитрий Живоглядов прошедшей весной привлек к себе внимание топ-клубов большим количеством голевых передач, но сегодня после неважной игры с «Домжале» его место правого латераля занял Сухов. Александр пользуется у Томарова доверием, и именно через него «Уфа» построила всю свою игру в первом тайме, не забывая о правом латерале и во втором.
Помогать в конвейерном производстве навесов Сухову должен был Обляков, что резонно, учитывая технику и навыки талантливого полузащитника. Центральный фигурой в полузащите «Уфы» был Салатич, а левее располагался Пауревич. Видимо, Томаров замышлял, что пока Сухов и Обляков при помощи Слая будут вешать в штрафную, высоченный хорват придёт и одну из подач замкнёт.
По разным причинам план «Уфы» не сработал. Само качество навесов Сухова оставляло желать лучшего, а ничего интереснее Александр не придумывал. Чорлука с Кверквелией по обыкновению отлично играли в воздухе, потому подключения Пауревича были совершенно незаметны. Лишь раз навес Сухова дошёл до адресата, но Слай пробил в руки Гильерме.
Перевес «Уфы»
Обеим командам стилистически удобнее играть «вторым номером», но с самого старта матча «Уфа» захватила преимущество. Команда смотрелась заряженной, быстрой, лёгкой и знала, что ей делать с мячом (см. предыдущий пункт). Левый фланг Йокича тоже использовался, но не так часто: в основном это были длинные переводы или подачи на Бояна, поскольку своего Облякова для отыгрыша и забеганий под передачи слева вице-капитан не имел. Пауревич – не совсем подходящий человек для игры низом накоротке.
Но если «Уфа» понимала, как собирается играть и до чужой штрафной план выполняла, то у «Локомотива» не получалось вообще ничего. Это признал и Юрий Сёмин. Это было не желание отдать мяч, это была банальная неспособность выйти из-под прессинга и перейти в атаку каким-то способом, кроме заброса на Эдера и борьбы за подбор. Один из таких моментов, кстати, завершился проходом, опасным ударом Фарфана и сэйвом Беленова.
Прямоугольничек повис в воздухе
Система VAR помогла чемпионату мира обойтись без серьёзных судейских скандалов, а в чемпионате России видеоповторы по-прежнему помогают только зрителям покрыть матом судью, который чего-то не увидел или увидел что-то не то. Вот ассистент Михаила Вилкова Владимир Миневич увидел тут офсайд, хотя забивший гол Эдер в нём не находился. Комментатору Денису Казанскому, правда, не хватило одного повтора, чтобы разобраться в трудном эпизоде. Но если вы уже объяснили девушке или маме, что такое офсайд, пора переходить к его активным и пассивным разновидностям.
Александр Бобров, отвечающий за судейскую тему в «СЭ», заметил ещё две ошибки: неназначение пенальти за толчок соперника от Миранчука и неудаление Слая за пробежку по ноге Баринова. Тут можно спорить, но в любом случае бригада Вилкова вряд ли получит высокую оценку. Чемпионат России вернулся: мы будем рисовать прямоугольничке в воздухе, слушать недовольные интервью пострадавших и мириться с тем, что исход матчей решают не всегда футболисты.
Недостаточный прогресс
Юрий Сёмин отметил, что во втором тайме его команда заиграла лучше. Похоже, этому предшествовал серьёзный разговор в раздевалке, потому что после перерыве «Локомотив» даже прижал «Уфу» к её штрафной. Но, как это часто бывает, ничего в позиционке не придумал. С учётом товарищеских матчей у «Локомотива» в этом сезоне всего 3 забитых мяча в 7 играх, и это огромная проблема. Но пока клуб усиливается Крыховяком и Хёведесом, которые вряд ли сильно помогут преуспеть в атаке.
Моменты «Локомотива» без проблем умещаются на одной руке: 2 создано со стандарта (гол Эдера и плохой удар по центру Чорлуки), 1 – в единственной хорошей контратаке (завершился неточным ударом Фернандеша), а единственный с игры был создан уже в конце основного времени. Йокич почему-то оставил Фарфана на дальней штанге, но тот после идеальной подачи Фернандеша упустил момент, который был даже поопаснее пенальти.
Отсидка на скамейке запасных, возможно, поможет Антону Миранчуку прийти в себя – после его выхода команда заиграла чуть живее. Что неудивительно, ведь заменил он Эдера. Алексей же порой создаёт впечатление заслуженного мастера спорта, который отпахал по 120 минут весь чемпионат мира. Но ведь это немного не так. Кстати, именно с бестолковой потери 59-го номера началась атака, которая должна была закончить матч победой «Уфы».
Гильерме – лучший
Бразилец снял вопросы по лучшему голкиперу этого тура. «Локомотив» во втором тайме прибавил, но и «Уфа» не сдавала позиций. Поэтому сначала Гиле пришлось отражать сложный удар Фатая в дальнюю «шестёрку», следом реагировать на выстрел в упор Слая, а в концовке тащить от него же пенальти. Минимум 3 суперсэйва позволили «Локо» не проиграть.
Слай тоже, безусловно, очень крут. Как он унёсся от Кверквелии в концовке, откуда взял силы после очень интенсивного матча с обилием борьбы и ускорений – не очень понятно. Он мог стать героем, но повторил судьбу Фернандеса. Хотя у 11-метровой он больше смахивал на Смолова: короткий разбег, остановка, удар со стоящей опорной ногой, без импульса – так можно забить только если вратарь уж слишком нетерпелив и прыгает при любом приближении соперника к 11-метровой.
Главное – забить
И я сейчас не о «Локомотиве», как нейтрального болельщика больше беспокоит судьбы «Уфы» в преддверии ответного матча с «Домжале». Гостевой гол даст отличные шансы на проход, но пока Сергей Томаров жалуется на травмы Сысуева и Кротова и дефицит нападающих. Правда, в атаке у него всё равно выходят Фатай и Слай. Кехинде уже совсем не тот, но всё-таки нанёс 1 отличный удар. Слай – топ-игрок по меркам РПЛ. Наверное, тут Томаров говорит о невозможности усилить атаку: Засеева он выпускал вместо Фатаи не только из-за того, что хотел не пропустить. Просто больше атакующих игроков на скамейке не было. То же касается выхода Ванека вместо Облякова, который перемещался в нападение. Кстати, Сёмин вообще обошёлся одной заменой при 120 минутах в пятницу и наличии того же Жемалетдинова на скамейке.
Беда «Уфы» в её предсказуемости – к навесам с флангов можно приспособиться, а для более креативной игры не хватает тех же Стоцкого и Ванека. Чех сегодня впервые за долгое время вышел на поле, да и юркого Сысуева. Да и точных передач Живоглядова, но тут тренер сам так решил. Но и в сегодняшнем составе «Уфа» выглядела симпатично, интересно и на гол наиграла. Пора бы его уже забить.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Бизнес Онлайн/Светлана Садырова
Впрочем, ничего нового
Так вышло, что в первом туре встретились команды, которые уже сыграли официальные матчи в стартующем сезоне. Потому при изучении состава была возможность найти изменения в нём, сравнить с предыдущей встречей. Впрочем, это не дело для аналитической предматчевой студии премиального канала «Матч Премьер».
Состав «Уфы» ведущий Александр Аксёнов резюмировал фразой «ну здесь без сюрпризов» (встречается в 90% случаев после показа состава провинциальной команды), после чего полил эфирное время водичкой про стабильность команды. Правда, местный комментатор Артём Кочешев восполнил этот пробел и рассказал про травму Кротова, которого заменил Фатай, что повлекло замену Табидзе на Аликина в центре обороны из-за лимита на легионеров. Справа же вместо Живоглядова появился Сухов. Ну да, вообще без сюрпризов, стабильность, больше сказать нечего.
Сёмин никак не мог быть доволен игрой Миранчуков в Суперкубке, поэтому появление Фарфана вместо Антона не удивило, хоть его и стоило отметить.
Правые силы
Дмитрий Живоглядов прошедшей весной привлек к себе внимание топ-клубов большим количеством голевых передач, но сегодня после неважной игры с «Домжале» его место правого латераля занял Сухов. Александр пользуется у Томарова доверием, и именно через него «Уфа» построила всю свою игру в первом тайме, не забывая о правом латерале и во втором.
Помогать в конвейерном производстве навесов Сухову должен был Обляков, что резонно, учитывая технику и навыки талантливого полузащитника. Центральный фигурой в полузащите «Уфы» был Салатич, а левее располагался Пауревич. Видимо, Томаров замышлял, что пока Сухов и Обляков при помощи Слая будут вешать в штрафную, высоченный хорват придёт и одну из подач замкнёт.
По разным причинам план «Уфы» не сработал. Само качество навесов Сухова оставляло желать лучшего, а ничего интереснее Александр не придумывал. Чорлука с Кверквелией по обыкновению отлично играли в воздухе, потому подключения Пауревича были совершенно незаметны. Лишь раз навес Сухова дошёл до адресата, но Слай пробил в руки Гильерме.
Перевес «Уфы»
Обеим командам стилистически удобнее играть «вторым номером», но с самого старта матча «Уфа» захватила преимущество. Команда смотрелась заряженной, быстрой, лёгкой и знала, что ей делать с мячом (см. предыдущий пункт). Левый фланг Йокича тоже использовался, но не так часто: в основном это были длинные переводы или подачи на Бояна, поскольку своего Облякова для отыгрыша и забеганий под передачи слева вице-капитан не имел. Пауревич – не совсем подходящий человек для игры низом накоротке.
Но если «Уфа» понимала, как собирается играть и до чужой штрафной план выполняла, то у «Локомотива» не получалось вообще ничего. Это признал и Юрий Сёмин. Это было не желание отдать мяч, это была банальная неспособность выйти из-под прессинга и перейти в атаку каким-то способом, кроме заброса на Эдера и борьбы за подбор. Один из таких моментов, кстати, завершился проходом, опасным ударом Фарфана и сэйвом Беленова.
Прямоугольничек повис в воздухе
Система VAR помогла чемпионату мира обойтись без серьёзных судейских скандалов, а в чемпионате России видеоповторы по-прежнему помогают только зрителям покрыть матом судью, который чего-то не увидел или увидел что-то не то. Вот ассистент Михаила Вилкова Владимир Миневич увидел тут офсайд, хотя забивший гол Эдер в нём не находился. Комментатору Денису Казанскому, правда, не хватило одного повтора, чтобы разобраться в трудном эпизоде. Но если вы уже объяснили девушке или маме, что такое офсайд, пора переходить к его активным и пассивным разновидностям.
По мнению российских арбитров это офсайд... pic.twitter.com/3az4m09Ktz— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) July 30, 2018
Александр Бобров, отвечающий за судейскую тему в «СЭ», заметил ещё две ошибки: неназначение пенальти за толчок соперника от Миранчука и неудаление Слая за пробежку по ноге Баринова. Тут можно спорить, но в любом случае бригада Вилкова вряд ли получит высокую оценку. Чемпионат России вернулся: мы будем рисовать прямоугольничке в воздухе, слушать недовольные интервью пострадавших и мириться с тем, что исход матчей решают не всегда футболисты.
Недостаточный прогресс
Юрий Сёмин отметил, что во втором тайме его команда заиграла лучше. Похоже, этому предшествовал серьёзный разговор в раздевалке, потому что после перерыве «Локомотив» даже прижал «Уфу» к её штрафной. Но, как это часто бывает, ничего в позиционке не придумал. С учётом товарищеских матчей у «Локомотива» в этом сезоне всего 3 забитых мяча в 7 играх, и это огромная проблема. Но пока клуб усиливается Крыховяком и Хёведесом, которые вряд ли сильно помогут преуспеть в атаке.
Моменты «Локомотива» без проблем умещаются на одной руке: 2 создано со стандарта (гол Эдера и плохой удар по центру Чорлуки), 1 – в единственной хорошей контратаке (завершился неточным ударом Фернандеша), а единственный с игры был создан уже в конце основного времени. Йокич почему-то оставил Фарфана на дальней штанге, но тот после идеальной подачи Фернандеша упустил момент, который был даже поопаснее пенальти.
Отсидка на скамейке запасных, возможно, поможет Антону Миранчуку прийти в себя – после его выхода команда заиграла чуть живее. Что неудивительно, ведь заменил он Эдера. Алексей же порой создаёт впечатление заслуженного мастера спорта, который отпахал по 120 минут весь чемпионат мира. Но ведь это немного не так. Кстати, именно с бестолковой потери 59-го номера началась атака, которая должна была закончить матч победой «Уфы».
Гильерме – лучший
Бразилец снял вопросы по лучшему голкиперу этого тура. «Локомотив» во втором тайме прибавил, но и «Уфа» не сдавала позиций. Поэтому сначала Гиле пришлось отражать сложный удар Фатая в дальнюю «шестёрку», следом реагировать на выстрел в упор Слая, а в концовке тащить от него же пенальти. Минимум 3 суперсэйва позволили «Локо» не проиграть.
Слай тоже, безусловно, очень крут. Как он унёсся от Кверквелии в концовке, откуда взял силы после очень интенсивного матча с обилием борьбы и ускорений – не очень понятно. Он мог стать героем, но повторил судьбу Фернандеса. Хотя у 11-метровой он больше смахивал на Смолова: короткий разбег, остановка, удар со стоящей опорной ногой, без импульса – так можно забить только если вратарь уж слишком нетерпелив и прыгает при любом приближении соперника к 11-метровой.
Главное – забить
И я сейчас не о «Локомотиве», как нейтрального болельщика больше беспокоит судьбы «Уфы» в преддверии ответного матча с «Домжале». Гостевой гол даст отличные шансы на проход, но пока Сергей Томаров жалуется на травмы Сысуева и Кротова и дефицит нападающих. Правда, в атаке у него всё равно выходят Фатай и Слай. Кехинде уже совсем не тот, но всё-таки нанёс 1 отличный удар. Слай – топ-игрок по меркам РПЛ. Наверное, тут Томаров говорит о невозможности усилить атаку: Засеева он выпускал вместо Фатаи не только из-за того, что хотел не пропустить. Просто больше атакующих игроков на скамейке не было. То же касается выхода Ванека вместо Облякова, который перемещался в нападение. Кстати, Сёмин вообще обошёлся одной заменой при 120 минутах в пятницу и наличии того же Жемалетдинова на скамейке.
Беда «Уфы» в её предсказуемости – к навесам с флангов можно приспособиться, а для более креативной игры не хватает тех же Стоцкого и Ванека. Чех сегодня впервые за долгое время вышел на поле, да и юркого Сысуева. Да и точных передач Живоглядова, но тут тренер сам так решил. Но и в сегодняшнем составе «Уфа» выглядела симпатично, интересно и на гол наиграла. Пора бы его уже забить.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Бизнес Онлайн/Светлана Садырова
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