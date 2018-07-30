Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:40
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (3)
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (3)
Вчера, 23:23
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
Вчера, 23:17
Алан Дзагоев не сыграет против "Крыльев Советов" (2)
Алан Дзагоев не сыграет против "Крыльев Советов" (2)
Вчера, 22:44
Активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале ЧМ, задержали сразу после освобождения (9)
Активистов Pussy Riot, которые выбежали на поле в финале ЧМ, задержали сразу после освобождения (9)
Вчера, 22:20
Федор Смолов: горд вывести "Краснодар" в свой юбилейный матч с капитанской повязкой (фото) (1)
Федор Смолов: горд вывести "Краснодар" в свой юбилейный матч с капитанской повязкой (фото) (1)
Вчера, 22:04
Нобель Арустамян: Абель Эрнандес уже 4 дня в Москве, но не может пройти медобследование (9)
Нобель Арустамян: Абель Эрнандес уже 4 дня в Москве, но не может пройти медобследование (9)
Вчера, 21:29
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
Сергей Томаров: концовка подойдет для любой драмы - могли пропустить на 92-й, а потом забить с пенальти
Вчера, 21:19
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (7)
Кверквелия получил красную в последнем туре прошлого чемпионата, но сыграл в Уфе. Объясняем, почему он имел на это право (7)
Вчера, 20:29
Юрий Семин - о незасчитанном голе: с прошлого года говорю, внедряйте новые технологии (9)
Юрий Семин - о незасчитанном голе: с прошлого года говорю, внедряйте новые технологии (9)
Вчера, 20:16
Сергей Томаров: ничья - справедливый результат
Сергей Томаров: ничья - справедливый результат
Вчера, 20:07
"Барселона" готова сменить название стадиона за 300 млн евро (6)
"Барселона" готова сменить название стадиона за 300 млн евро (6)
Вчера, 19:54
"Локомотив" на выезде не смог обыграть "Уфу" (37)
"Локомотив" на выезде не смог обыграть "Уфу" (37)
Вчера, 19:35
Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг (3)
Участников чемпионата мира по киберфутболу проверят на допинг (3)
Вчера, 19:13
Агент: к Джорджевичу есть предметный интерес из Испании (5)
Агент: к Джорджевичу есть предметный интерес из Испании (5)
Вчера, 19:05
Евгений Кафельников: тематический поезд ЦСКА - самая идиотская идея правительства Москвы (24)
Евгений Кафельников: тематический поезд ЦСКА - самая идиотская идея правительства Москвы (24)
Вчера, 18:47
Бенедикт Хеведес до завтра пройдет медосмотр в "Локомотиве" (2)
Бенедикт Хеведес до завтра пройдет медосмотр в "Локомотиве" (2)
Вчера, 18:32
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (11)
Задержан лидер фан-группы ЦСКА Еinfach Jugend, который устроил массовую драку на перроне 20 на 2, в которой погиб человек (11)
Вчера, 18:06
ЦСКА прилетел в Самару (4)
ЦСКА прилетел в Самару (4)
Вчера, 17:32
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (18)
Александр Тихонов: с присвоением ЗМС футболистам абсолютно не согласен. В стране бардак во всем, кроме пиара (18)
Вчера, 17:17
Виктория Лопырева: Дзюба просто "взорвал" чемпионат мира (11)
Виктория Лопырева: Дзюба просто "взорвал" чемпионат мира (11)
Вчера, 17:05
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (39)
"Матч ТВ" покажет в федеральном эфире игру "Енисей" - "Ахмат", а не "Локомотив" - "Спартак" (39)
Вчера, 16:31
"ПСЖ" в товарищеском матче обыграл "Атлетико"
"ПСЖ" в товарищеском матче обыграл "Атлетико"
Вчера, 16:24
Эмиль Бергстрем перешел в "Утрехт"
Эмиль Бергстрем перешел в "Утрехт"
Вчера, 16:18
"Краснодар" продлил сотрудничество с компанией Meizu
"Краснодар" продлил сотрудничество с компанией Meizu
Вчера, 15:46
Валерий Непомнящий: "Балтика" выправит ситуацию (3)
Валерий Непомнящий: "Балтика" выправит ситуацию (3)
Вчера, 15:35
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (10)
Президент "Анжи": прошлое руководство Дагестана оказывало нам поддержку, но нынешнему не до нас (10)
Вчера, 15:28
ЦСКА предложит за Антона Швеца 5 млн евро (17)
ЦСКА предложит за Антона Швеца 5 млн евро (17)
Вчера, 14:38
Чемпион мира в "Локомотиве"? Ещё одно громкое приобретение (5)
Чемпион мира в "Локомотиве"? Ещё одно громкое приобретение (5)
Вчера, 14:28
Гурам Аджоев: до конца лета "Арсенал" пополнят пара-тройка футболистов высокого уровня (5)
Гурам Аджоев: до конца лета "Арсенал" пополнят пара-тройка футболистов высокого уровня (5)
Вчера, 13:51
"Локомотив" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве (1)
"Локомотив" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве (1)
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым
Экс-нападающий московского ЦСКА Витиньо заявил, что всегда будет болеть за армейцев.
"Хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым. Эта команда всегда будет со мной. Желаю всем побед и удачи.
Я провел восхитительный период жизни здесь и действительно поучаствовал во всем: в завоевании большого количества трофеев, в выдающихся победах, которые навсегда останутся в моей памяти. Сейчас я возвращаюсь домой с чувством выполненного долга, как будто моя миссия уже подошла к концу. Признателен клубу за теплоту, любовь и семейную атмосферу", — цитирует Витиньо официальный сайт ЦСКА.
"Хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым. Эта команда всегда будет со мной. Желаю всем побед и удачи.
Я провел восхитительный период жизни здесь и действительно поучаствовал во всем: в завоевании большого количества трофеев, в выдающихся победах, которые навсегда останутся в моей памяти. Сейчас я возвращаюсь домой с чувством выполненного долга, как будто моя миссия уже подошла к концу. Признателен клубу за теплоту, любовь и семейную атмосферу", — цитирует Витиньо официальный сайт ЦСКА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.