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Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым

Экс-нападающий московского ЦСКА Витиньо заявил, что всегда будет болеть за армейцев.

"Хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым. Эта команда всегда будет со мной. Желаю всем побед и удачи.

Я провел восхитительный период жизни здесь и действительно поучаствовал во всем: в завоевании большого количества трофеев, в выдающихся победах, которые навсегда останутся в моей памяти. Сейчас я возвращаюсь домой с чувством выполненного долга, как будто моя миссия уже подошла к концу. Признателен клубу за теплоту, любовь и семейную атмосферу", — цитирует Витиньо официальный сайт ЦСКА.
Теги: Витиньо ЦСКА
Вчера, 23:40
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3
(1)
№3 Написал: zloy (Вчера, 23:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Классно прикололся))
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Я ухожу. (Вчера, 23:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ЦВБП!
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 23:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Засранец ты!)))) Но все равно спасибо за все!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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