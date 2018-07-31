Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Селюк: готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что "Локомотив" не попадет в первую тройку

Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил генеральному директору московского "Локомотива" Илье Геркусу заключить пари.

"Я готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что "Локомотив" по итогам сезона не попадет в первую тройку. Это однозначно. Но если "Локомотив" попадет в тройку, я из своего кармана заплачу $100 тысяч.

А вот он пусть заплатит $50 тысяч если проиграет пари, но только из своего кармана, а не из кармана РЖД", - цитирует Селюка "Спорт FM".
Теги: Селюк Геркус Локомотив
Сегодня, 05:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.