Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Семак: у Джорджевича много предложение, но он может и остаться в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что нападающий команды Лука Джорджевич имеет достаточно предложений от других клубов.

"Джорджевич сейчас тренируется в Санкт-Петербурге. Я знаю, что у него хватает предложений, и он сейчас выбирает лучшее. Дальше будем отталкиваться от того, как поработаем на трансферном рынке. Если наступит определенность по одной-двум позициям, то, может, включим его в заявку на сезон, если он не уйдет", - цитирует Семака СЭ
Теги: Семак Джорджевич Зенит
Сегодня, 12:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.