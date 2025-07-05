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Источник: Марин заключил контракт с "Крыльями Советов" и ждёт рабочую визу

Полузащитник Джимми Марин подписал трёхлетнее соглашение с самарским клубом и вскоре прилетит в Россию.
Фото: IMAGO
По информации журналиста Карпова костариканский хавбек Джимми Марин стал игроком «Крыльев Советов». контракт сроком на три года уже подписан обеими сторонами — он вступил в силу после прохождения медосмотра. Зарплата футболиста составит 2,5 млн рублей в месяц.

Сейчас Марин ожидает получения рабочей визы. Как только разрешение будет оформлено, игрок прилетит в Самару из Коста-Рики. Выдача документов ожидается со дня на день.

В сезоне-2024/2025 Джимми Марин провел за «Оренбург» во всех турнирах 26 матчей и отметился 5 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 600 тысяч евро.

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