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Шамиль Газизов: мне не приходило никаких официальных предложений по Живоглядову от ЦСКА

Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов высказался о возможности продажи защитника Дмитрия Живоглядова.

"Вероятность ухода Живоглядова есть, но предложений, которые бы нас устроили, мы пока не получили. Предметный интерес со стороны ЦСКА? Это все только слухи, конкретики от армейцев нет", — приводит слова Газизова Sport24.

Ранее, появилась информация, что игрок перейдет в ЦСКА.
Теги: УФА ЦСКА Живоглядов Газизов
Сегодня, 13:17
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(1)
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:20) #
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Да видимо и не будет. Три ЦЗ уже есть. Васин оклемается. Набабкин на подстраховке.

Если только Марио продадут


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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