Шамиль Газизов: мне не приходило никаких официальных предложений по Живоглядову от ЦСКА

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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15:40
Пресс-служба "Зенита" призвала не относится всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (1)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относится всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (1)
14:46
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (2)
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (2)
13:40
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (14)
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (14)
13:14
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (7)
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (7)
12:46
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (6)
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (6)
11:47
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (49)
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (49)
11:39
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
08:44
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Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА (5)
05:01
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Дмитрий Селюк: готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что "Локомотив" не попадет в первую тройку (13)
04:26
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (14)
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (14)
Вчера, 23:40
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (6)
Витиньо: хочу, чтобы ЦСКА всегда был первым (6)
Вчера, 23:23
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
"Челси" может приобрести Пулишича на замену Виллиану
Шамиль Газизов: мне не приходило никаких официальных предложений по Живоглядову от ЦСКА
Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов высказался о возможности продажи защитника Дмитрия Живоглядова.
"Вероятность ухода Живоглядова есть, но предложений, которые бы нас устроили, мы пока не получили. Предметный интерес со стороны ЦСКА? Это все только слухи, конкретики от армейцев нет", — приводит слова Газизова Sport24.
Ранее, появилась информация, что игрок перейдет в ЦСКА.
"Вероятность ухода Живоглядова есть, но предложений, которые бы нас устроили, мы пока не получили. Предметный интерес со стороны ЦСКА? Это все только слухи, конкретики от армейцев нет", — приводит слова Газизова Sport24.
Ранее, появилась информация, что игрок перейдет в ЦСКА.
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