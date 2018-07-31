Пресс-служба "Зенита" призвала не относится всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко прокомментировал информацию о том, что впервые за 3 года в клубе зафиксирован убыток в размере 231 миллиона рублей."Цифра, указанная в СПАРК, иллюстрирует итоги календарного года, но финансовая политика клуба корректируется по итогам футбольного сезона. Поэтому к этим цифрам не стоит относится всерьёз.Основные расходы календарного года обусловлены активностью клуба, направленной на развитие молодежного футбола, академии и базы, повышение качества обслуживания болельщиков на стадионе.В минувшем сезоне стадион "Санкт-Петербург" посетили более одного миллиона болельщиков – это рекорд. По прогнозам в настоящем сезоне посещаемость домашних матчей будет еще более высокой", – сказал Макаренко.