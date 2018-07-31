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Пресс-служба "Зенита" призвала не относится всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко прокомментировал информацию о том, что впервые за 3 года в клубе зафиксирован убыток в размере 231 миллиона рублей.

"Цифра, указанная в СПАРК, иллюстрирует итоги календарного года, но финансовая политика клуба корректируется по итогам футбольного сезона. Поэтому к этим цифрам не стоит относится всерьёз.

Основные расходы календарного года обусловлены активностью клуба, направленной на развитие молодежного футбола, академии и базы, повышение качества обслуживания болельщиков на стадионе.

В минувшем сезоне стадион "Санкт-Петербург" посетили более одного миллиона болельщиков – это рекорд. По прогнозам в настоящем сезоне посещаемость домашних матчей будет еще более высокой", – сказал Макаренко.

Р-Спорт
Теги: Зенит
Сегодня, 15:40
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№1 Написал: Korsar123 (Сегодня, 15:41) #
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Так все уже знают и без РБК, что клуб то - решето...
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
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