Федору Смолову грозит лишение водительских прав

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, скорее всего, будет лишен водительских прав, утверждает телеграмм-канал Mash.В ночь на 1 августа 28-летний футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition (стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей).Форвард сборной России не стал вызывать ГИБДД. Он вызвал эвакуатор, после чего оставил разбитый автомобиль.