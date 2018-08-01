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Федору Смолову грозит лишение водительских прав

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, скорее всего, будет лишен водительских прав, утверждает телеграмм-канал Mash.

В ночь на 1 августа 28-летний футболист попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition (стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей).

Форвард сборной России не стал вызывать ГИБДД. Он вызвал эвакуатор, после чего оставил разбитый автомобиль.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 16:46
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(2)
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Korsar123
Как его лишат если даже инспектора ГИБДД (почему то) не стали фиксировать факт ДТП ??? Федя теперь может сказать что подруга была за рулем... и ВСЕ !!!

Так что на *ую он вертел всех!

Похоже, ты придурок. Молись, что бы Смолов в следующий раз не впиздюрился в близкого тебе человека. Отмотать время назад и лишить удостоверения не получится.
Мандрыкин сто раз пытался вернуть время вспять....Да и не только он.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что ДТП - это фигня. Плохо что водяру жрут и карьеру губят (не играя из-за этого на должном УРОВНЕ). Вот что плохо. А мог уехать в Европу. Но сейчас уже ясно, что никакой Европы уже не будет. Никому нах не нужен.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№15 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 17:57) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нечего этому куску говна на дороге делать.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 17:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Закон не одинаков для всех!Если деньги карман жмут можно по приколу и гаишников то посадить! smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 17:47) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Находился в стрессовом состоянии, затем покинул место ДТП для обращения в медицинское учреждение за оказанием неотложной помощи. Такая может быть причина.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:38) #
  • +1
  •  (3)

Смолова, водительских прав, инспекция Краснодара.... Смешно и фантастично.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№11 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:37) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Прямо уж "грозит"))) Обдолбаную армянку малолетнюю всем МВД и прессой- 2 года лишали)))

Папик просто чемоданчики заносил!


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 17:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Korsar123
Как его лишат если даже инспектора ГИБДД (почему то) не стали фиксировать факт ДТП ??? Федя теперь может сказать что подруга была за рулем... и ВСЕ !!!

Так что на *ую он вертел всех!


Ошибаешься!
В настоящее время имеется соответствующее оборудование, которое по нескольким параметрам определяет личность, находившегося за рулем в момент ДТП. И если до этого дойдет, то определят с погрешностью 00%.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бухой был?


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (0)

Вот прикол будет, если гаишников девушка вызвала.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (3)

Шофера наймет - комфортнее.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:02) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: P. Holmberg
Обдолбаную армянку малолетнюю всем МВД и прессой- 2 года лишали)))

МВД так уж "хотела"..
если б взаправду захотели, то лишили бы и посадили бы..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: Korsar123 (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (2)

Как его лишат если даже инспектора ГИБДД (почему то) не стали фиксировать факт ДТП ??? Федя теперь может сказать что подруга была за рулем... и ВСЕ !!!

Так что на *ую он вертел всех!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 16:56) #
  • +7
  •  (11)

Прямо уж "грозит"))) Обдолбаную армянку малолетнюю всем МВД и прессой- 2 года лишали)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 16:55) #
  • +2
  •  (4)
online

Ну, вот, сначала лишили "футбольных прав" играть за Сборную, а теперь и "водительских прав" лишат...
Впрочем, водительских прав лишались (из футболистов, фут-тренеров и функционеров футбола) и другие, так, что не он первый, не он, увы, последний... ))
Главное, Федор Смолов, качай свои права на поле - Бей в футбольный барабан и не бойся, взбирайся снова на Вершину бомбардирского Олимпа и все простится! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: stepanmlc
замнут ...

ага, ещё миллион выкинуть для него не проблема.. smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:47) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
замнут ...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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