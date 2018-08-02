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Болельщики "Анжи" попросили Путина помочь их клубу

Московское отделение болельщиков "Анжи" "Дикая дивизия" создало петицию с целью привлечения внимания к финансовым проблемам клуба.

Болельщики призывают всех неравнодушных помочь спасти футбольный клуб "Анжи".

Петиция на сайте Change.org написана на имя президента РФ Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова, Госдумы РФ и Российского футбольного союза (РФС).

По состоянию на утро 2 августа петицию подписали около 1 тыс. человек.

Чемпионат
Теги: Путин Анжи
Сегодня, 10:51
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№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:54) #
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