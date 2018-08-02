Болельщики "Анжи" попросили Путина помочь их клубу

Московское отделение болельщиков "Анжи" "Дикая дивизия" создало петицию с целью привлечения внимания к финансовым проблемам клуба.Болельщики призывают всех неравнодушных помочь спасти футбольный клуб "Анжи".Петиция на сайте Change.org написана на имя президента РФ Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова, Госдумы РФ и Российского футбольного союза (РФС).По состоянию на утро 2 августа петицию подписали около 1 тыс. человек.