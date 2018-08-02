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Хетаг Хосонов, получивший травму в матче с "Крыльями Советов", пропустит 2 месяца

Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов, заменённый по ходу матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими "Крыльями Советов", сегодня был прооперирован в одной из московских клиник.

Напомни, что ранее медицинское обследование выявило у футболиста травму пятой плюсневой кости правой стопы.

Ориентировочные сроки восстановления Хосонова — до двух месяцев.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Хосонов
Сегодня, 15:12
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№2 Написал: Fen (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну блиииин
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это просто трэш какой-то. Сезон будет очень веселым.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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