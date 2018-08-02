Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар" опубликовал фото Смолова с тренировки

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов тренируется вместе с клубом.

Вчера Смолов попал в ДТП в Краснодаре, сегодня его допросили полицейские.

Теги: Краснодар Смолов
Сегодня, 18:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.