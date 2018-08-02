Йерри Мина отказал "Зениту", игрок хочет в "МЮ"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", передает Mundo Deportivo.Сообщается, что сегодня состоится решающий раунд переговоров по трансферу игрока. Колумбиец практически согласовал детали контракта с "МЮ".На игрока также претендовал "Зенит", но игрок от этого варианта отказался.