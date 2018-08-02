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Йерри Мина отказал "Зениту", игрок хочет в "МЮ"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", передает Mundo Deportivo.

Сообщается, что сегодня состоится решающий раунд переговоров по трансферу игрока. Колумбиец практически согласовал детали контракта с "МЮ".

На игрока также претендовал "Зенит", но игрок от этого варианта отказался.
Теги: Мина Барселона Зенит Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:31
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(4)
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:06) #
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online

Он же не дурень какой-то! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 22:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бляяяяя, как он посмел? laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:41) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Он разве похож на дурака?Умный в зеньку не пойдет ,умный зеню обойдет
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:39) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как бы не сел на лавку там


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: ilovefootball (Сегодня, 22:38) #
  • -1
  •  (3)
online

Йерри Мина - кто это?
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 22:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Расстреляттт как мог отказаться ...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:36) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
дебил


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:33) #
  • +1
  •  (3)

ещё бы, глупо сравнивать 2 клуба
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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