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Андрей Аксенов: я вижу у Игнашевича огромный тренерский потенциал

Старший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксенов прокомментировал новость о том, что в тренерский штаб команды вошёл экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич.

"Меня очень обрадовала новость о том, что Сергей войдёт в штаб молодёжной команды. Это действительно легенда нашего клуба. Он был и остаётся неотъемлемой частью ПФК ЦСКА. Уверен в его профессиональных и человеческих качествах. С первого же дня работы он полностью включился в тренерскую деятельность. Сразу видно его желание и стремление передать свой опыт и помочь во всех вопросах подготовки молодых футболистов. Я вижу у него огромный потенциал в качестве тренера. Уверен, что его опыт и наша совместная работа пойдут на пользу родному клубу", - цитирует Аксенова пресс-служба клуба.
Теги: Игнашевич ЦСКА
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