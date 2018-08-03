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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Васильков: не исключаю, что через полгода Березуцкий может возобновить карьеру
Спортивный врач Юрий Васильков прокомментировал интервью бывшего футболиста ЦСКА Василия Березуцкого, который заявил, что в последние годы испытывал серьезные трудности со здоровьем.
"Березуцкий закончил играть в 35 лет, но футболисты в этом возрасте совершенно спокойно могут продолжать выступать, современная медицина позволяет. Видимо, в семейном кругу решили, что хватит. Я не исключаю того, что через полгода он окажется в другой команде. Люди очень любят футбол. Просто он, может быть, наелся этим футболом. Бывают случаи, что футболист отдыхает, приводит себя в порядок и возвращается", - цитирует Василькова "Ридус".
"Березуцкий закончил играть в 35 лет, но футболисты в этом возрасте совершенно спокойно могут продолжать выступать, современная медицина позволяет. Видимо, в семейном кругу решили, что хватит. Я не исключаю того, что через полгода он окажется в другой команде. Люди очень любят футбол. Просто он, может быть, наелся этим футболом. Бывают случаи, что футболист отдыхает, приводит себя в порядок и возвращается", - цитирует Василькова "Ридус".
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