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Юрий Васильков: не исключаю, что через полгода Березуцкий может возобновить карьеру

Спортивный врач Юрий Васильков прокомментировал интервью бывшего футболиста ЦСКА Василия Березуцкого, который заявил, что в последние годы испытывал серьезные трудности со здоровьем.

"Березуцкий закончил играть в 35 лет, но футболисты в этом возрасте совершенно спокойно могут продолжать выступать, современная медицина позволяет. Видимо, в семейном кругу решили, что хватит. Я не исключаю того, что через полгода он окажется в другой команде. Люди очень любят футбол. Просто он, может быть, наелся этим футболом. Бывают случаи, что футболист отдыхает, приводит себя в порядок и возвращается", - цитирует Василькова "Ридус".
Теги: Васильев Березуцкий В.
Сегодня, 17:08
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