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Владимир Пономарев: возможности молодёжи ЦСКА просматриваются смутно

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев поделился своими мыслями в преддверии 2-го тура РПЛ ЦСКА — "Ростов".

"Карпин против ЦСКА — это должно быть интересно. Сложно сказать, в какой футбол будут играть армейцы. Их состав сейчас наполовину состоит из молодежи, возможности которой просматриваются смутно. Но есть статистика. Безрадостная для "Ростова". Последний раз он побеждал ЦСКА в Москве девять лет назад", - цитирует Пономарева Sport24.ru.
Сегодня, 17:17
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