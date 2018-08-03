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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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21:26
"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью (6)
"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью (6)
20:14
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (11)
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (11)
19:19
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (10)
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (10)
17:38
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
14:59
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
13:35
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
13:15
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
12:27
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
12:10
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
Матч "Динамо" – "Рубин" посетил 5 841 зритель
Матч 2-го тура РПЛ "Динамо" – "Рубин" на "Арене Химки" посетил 5 841 зритель.
"В теплый пятничный вечер через пробки в Химки добрался 5 841 болельщик! Спасибо каждому!" – сказано в микроблоге "Динамо".
"В теплый пятничный вечер через пробки в Химки добрался 5 841 болельщик! Спасибо каждому!" – сказано в микроблоге "Динамо".
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