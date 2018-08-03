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Матч "Динамо" – "Рубин" посетил 5 841 зритель

Матч 2-го тура РПЛ "Динамо" – "Рубин" на "Арене Химки" посетил 5 841 зритель.

"В теплый пятничный вечер через пробки в Химки добрался 5 841 болельщик! Спасибо каждому!" – сказано в микроблоге "Динамо".
Теги: Динамо Рубин
Сегодня, 21:26
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(3)
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Они и в Казани - то не особо ходят на Рубин.

на хоккей?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctdthysqjktym
Не удивлюсь, если из них половина - болельщики "Рубина". Да, уж.


Они и в Казани - то не особо ходят на Рубин.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 22:12) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
это были.... ребята с нашего двора ...на на на на на на !
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (0)
online

Не удивлюсь, если из них половина - болельщики "Рубина". Да, уж.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: KOZbIPb
мда... 3-4 дивизион Англии..

В Германии на региональную полупрофессиональную лигу и то больше народу ходит!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 21:55) #
  • 0
  •  (0)

Динамо...
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Надо что то предпринимать.....ну хотя бы каждому пришедшему на матч выдавать талон на усиленное питание.
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 21:36) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
мда... 3-4 дивизион Англии..
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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