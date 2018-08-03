Матч "Динамо" – "Рубин" посетил 5 841 зритель

Матч 2-го тура РПЛ "Динамо" – "Рубин" на "Арене Химки" посетил 5 841 зритель."В теплый пятничный вечер через пробки в Химки добрался 5 841 болельщик! Спасибо каждому!" – сказано в микроблоге "Динамо".