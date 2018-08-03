Брель Эмболо попрощался с "Шальке", о переходе в "Локомотив" может быть объявлено сегодня

Danke Ciao Jubel ???? #favelaaaajubel#stuart#vatoslocos A post shared by Breel Donald Embolo (@breelembolo97) on Aug 3, 2018 at 10:02am PDT

Нападающий "Шальке" Брель Эмболо на своей странице в Инстаграме попрощался с немецким клубом."Спасибо. Чао", - написал Эмболо, опубликовав фотографию с одноклубниками.По информации СМИ, в ближайшее время швейцарец перейдет в "Локомотив". О его переходе может быт объявлено уже сегодня.