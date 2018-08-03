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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Брель Эмболо попрощался с "Шальке", о переходе в "Локомотив" может быть объявлено сегодня
Нападающий "Шальке" Брель Эмболо на своей странице в Инстаграме попрощался с немецким клубом.
"Спасибо. Чао", - написал Эмболо, опубликовав фотографию с одноклубниками.
По информации СМИ, в ближайшее время швейцарец перейдет в "Локомотив". О его переходе может быт объявлено уже сегодня.
"Спасибо. Чао", - написал Эмболо, опубликовав фотографию с одноклубниками.
По информации СМИ, в ближайшее время швейцарец перейдет в "Локомотив". О его переходе может быт объявлено уже сегодня.
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