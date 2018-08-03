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Брель Эмболо попрощался с "Шальке", о переходе в "Локомотив" может быть объявлено сегодня

Нападающий "Шальке" Брель Эмболо на своей странице в Инстаграме попрощался с немецким клубом.

"Спасибо. Чао", - написал Эмболо, опубликовав фотографию с одноклубниками.

Danke Ciao Jubel ???? #favelaaaajubel#stuart#vatoslocos

A post shared by Breel Donald Embolo (@breelembolo97) on



По информации СМИ, в ближайшее время швейцарец перейдет в "Локомотив". О его переходе может быт объявлено уже сегодня.
Теги: Шальке Локомотив
Сегодня, 08:49
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(2)
№3 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 09:14) #
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online

Два года назад за 27 лямов евро перешел в Шальке.
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 09:02) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это крутой трансфер.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Климак 32 (Сегодня, 08:54) #
  • +1
  •  (1)

Супер!


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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