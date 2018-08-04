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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Артем Дзюба: я чиркнул мяч головой. Это мой гол, а не Шатова! (видео)
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу над "Арсеналом" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info.
- С победой. Какие эмоции?
- Спасибо. Тяжелая победа. Мы доминировали всю игру и заслуженно победили. Соперник показал, что они бойцы. В Чемпионате России ни с кем не просто. Тяжело взламывать такую оборону. Знаю их хорошо. Ожидали такой игры. Счет не отражает сам матч, могли забить больше. Есть над чем работать.
- Что можете сказать по поводу гола?
- А можно сказать, что я чуть-чуть чиркнул головой, чтобы Шатову плохо стало? А то он там так радовался (улыбается). Я чиркнул - это мой гол.
- Радовались бы, если бы забили?
- Нет. Принципиальная позиция. Я благодаря Туле на чемпионат мира попал.
- С победой. Какие эмоции?
- Спасибо. Тяжелая победа. Мы доминировали всю игру и заслуженно победили. Соперник показал, что они бойцы. В Чемпионате России ни с кем не просто. Тяжело взламывать такую оборону. Знаю их хорошо. Ожидали такой игры. Счет не отражает сам матч, могли забить больше. Есть над чем работать.
- Что можете сказать по поводу гола?
- А можно сказать, что я чуть-чуть чиркнул головой, чтобы Шатову плохо стало? А то он там так радовался (улыбается). Я чиркнул - это мой гол.
- Радовались бы, если бы забили?
- Нет. Принципиальная позиция. Я благодаря Туле на чемпионат мира попал.
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