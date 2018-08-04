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Артем Дзюба: я чиркнул мяч головой. Это мой гол, а не Шатова! (видео)

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу над "Арсеналом" (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info.



- С победой. Какие эмоции?

- Спасибо. Тяжелая победа. Мы доминировали всю игру и заслуженно победили. Соперник показал, что они бойцы. В Чемпионате России ни с кем не просто. Тяжело взламывать такую оборону. Знаю их хорошо. Ожидали такой игры. Счет не отражает сам матч, могли забить больше. Есть над чем работать.

- Что можете сказать по поводу гола?

- А можно сказать, что я чуть-чуть чиркнул головой, чтобы Шатову плохо стало? А то он там так радовался (улыбается). Я чиркнул - это мой гол.

- Радовались бы, если бы забили?

- Нет. Принципиальная позиция. Я благодаря Туле на чемпионат мира попал.
Теги: Дзюба Зенит Арсенал Тула Rвидео
Сегодня, 19:05
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№4 Написал: приказ № 793 (Сегодня, 19:59) #
  • -1
  •  (1)
online

твой твой гол laughing
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: pisto (Сегодня, 19:53) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это типа шутка? там в 2 метрах над ним мяч пролетел confused
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 19:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну все теперь будешь чиркаш!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 19:10) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
кто бы сомневался
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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