Илья Геркус: думаю, игра у нас еще пойдет, дальше проще график (видео)

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о матча 2-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:0), передает корреспондент- Нормально сыграли. В начале были трудности, но прибавляем по ходу матча. Втянемся в сезон потихоньку. В дерби бывает три результата. Во втором тайме играли лучше.- Ну не третий, а второй матч. В прошлом матче, считаем, был гол. У нас просто мнение расходится, что считается голом. Моменты были. Второй тайм хорошо играли. Думаю, игра пойдет, дальше проще график. Свое забьем, все будет хорошо.