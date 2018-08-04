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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Илья Геркус: думаю, игра у нас еще пойдет, дальше проще график (видео)
Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о матча 2-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:0), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Нормально сыграли. В начале были трудности, но прибавляем по ходу матча. Втянемся в сезон потихоньку. В дерби бывает три результата. Во втором тайме играли лучше.
- Третий матч без голов. Есть ли повод для тревоги?
- Ну не третий, а второй матч. В прошлом матче, считаем, был гол. У нас просто мнение расходится, что считается голом. Моменты были. Второй тайм хорошо играли. Думаю, игра пойдет, дальше проще график. Свое забьем, все будет хорошо.
- Нормально сыграли. В начале были трудности, но прибавляем по ходу матча. Втянемся в сезон потихоньку. В дерби бывает три результата. Во втором тайме играли лучше.
- Третий матч без голов. Есть ли повод для тревоги?
- Ну не третий, а второй матч. В прошлом матче, считаем, был гол. У нас просто мнение расходится, что считается голом. Моменты были. Второй тайм хорошо играли. Думаю, игра пойдет, дальше проще график. Свое забьем, все будет хорошо.
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