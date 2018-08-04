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Илья Геркус: думаю, игра у нас еще пойдет, дальше проще график (видео)

Президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о матча 2-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:0), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Нормально сыграли. В начале были трудности, но прибавляем по ходу матча. Втянемся в сезон потихоньку. В дерби бывает три результата. Во втором тайме играли лучше.

- Третий матч без голов. Есть ли повод для тревоги?

- Ну не третий, а второй матч. В прошлом матче, считаем, был гол. У нас просто мнение расходится, что считается голом. Моменты были. Второй тайм хорошо играли. Думаю, игра пойдет, дальше проще график. Свое забьем, все будет хорошо.
Теги: Геркус Локомотив Спартак Rвидео
Сегодня, 21:21
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№5 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этот так называемый "чемпион "даже в пятерку не попадет,ну если конечно алкаш ненаноет )))


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:01) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У недоспартачей с глиномесной гладиаторской ориентацией снова бомбит.
Ну что поделаешь, г*вно ваши нападающие, такие же, как и вы.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:41) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Девка есть девка :" ну не третий, а второй". и заплакал..... sleepy
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Какая ИГРА,окопы у штрафной?! smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 21:29) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хуеркус..., дальше не пойдет, поедет...., под откос......
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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