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ЦСКА обыграл "Ростов" в молодежном первенстве

ЦСКА дома обыграл "Ростов" (3:1) в матче молодежного первенства чемпионата России.

Чемпионат России

Молодежные команды

2-й тур

ЦСКА - "Ростов" - 3:1

Голы: Жиронкин, 36 (1:0). Гогричиани, 55 (1:1). Шаповалов, 71 (2:1). Пухов, 86 - пенальти (3:1).
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 15:24
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 15:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Молодежку с победой! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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