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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"
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ЦСКА обыграл "Ростов" в молодежном первенстве
ЦСКА дома обыграл "Ростов" (3:1) в матче молодежного первенства чемпионата России.
Чемпионат России
Молодежные команды
2-й тур
ЦСКА - "Ростов" - 3:1
Голы: Жиронкин, 36 (1:0). Гогричиани, 55 (1:1). Шаповалов, 71 (2:1). Пухов, 86 - пенальти (3:1).
Чемпионат России
Молодежные команды
2-й тур
ЦСКА - "Ростов" - 3:1
Голы: Жиронкин, 36 (1:0). Гогричиани, 55 (1:1). Шаповалов, 71 (2:1). Пухов, 86 - пенальти (3:1).
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