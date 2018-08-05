"Крылья Советов" – "Оренбург": стали известны стартовые составы

Главные тренеры "Крыльев Советов" и "Оренбурга" Андрей Тихонов и Владимир Федотов определились со стартовыми составами на матч 2-го тура чемпионата России.: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Ланин, Миялович, Корниленко.Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Башкиров, Клёнкин, Алиев, Яковлев, Соболев.: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Козлов.Запасные: Добвня, Руденко, Сиваков, Шахов, Маляров, Кулишев, Чуканов.