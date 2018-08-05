Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Крылья Советов" – "Оренбург": стали известны стартовые составы

Главные тренеры "Крыльев Советов" и "Оренбурга" Андрей Тихонов и Владимир Федотов определились со стартовыми составами на матч 2-го тура чемпионата России.

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Ланин, Миялович, Корниленко.

Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Башкиров, Клёнкин, Алиев, Яковлев, Соболев.

"Оренбург": Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Козлов.

Запасные: Добвня, Руденко, Сиваков, Шахов, Маляров, Кулишев, Чуканов.
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 15:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.