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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Крылья Советов" – "Оренбург": стали известны стартовые составы
Главные тренеры "Крыльев Советов" и "Оренбурга" Андрей Тихонов и Владимир Федотов определились со стартовыми составами на матч 2-го тура чемпионата России.
"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Ланин, Миялович, Корниленко.
Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Башкиров, Клёнкин, Алиев, Яковлев, Соболев.
"Оренбург": Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Козлов.
Запасные: Добвня, Руденко, Сиваков, Шахов, Маляров, Кулишев, Чуканов.
"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Чочиев, Ланин, Миялович, Корниленко.
Запасные: Рыжиков, Опарин, Тихонов, Башкиров, Клёнкин, Алиев, Яковлев, Соболев.
"Оренбург": Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Козлов.
Запасные: Добвня, Руденко, Сиваков, Шахов, Маляров, Кулишев, Чуканов.
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