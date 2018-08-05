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Агент: Эмболо – очень быстрый. Это хороший вариант для "Локомотива"

Немецкий агент Франц Херцог прокомментировал информацию о возможном трансфере форварда "Шальке" Бреля Эмболо в "Локомотив".

"Это очень сильный футболист. В расцвете сил, есть африканская кровь, которая позволяет быть очень выносливым. Эмболо – быстрый и техничный игрок, который также полезен в обороне. Думаю, его переход стал бы отличным трансфером для "Локомотива", - цитирует Херцога "Спорт-Экспресс".
Теги: Локомотив
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