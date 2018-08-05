Сергей Рыжиков: сказали Мияйловичу, что даже великие пенальти не забивают

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков пообщался с журналистами после поражения от "Оренбурга" (0:3).- Не забитый пенальти нас не сломал, просто стало тяжелее бороться за три очка. Мы поддержали Мияйловича, думаю, будет все хорошо. Сказали ему, чтобы не расстраивался, пенальти даже великие не забивают. Выигрывает и проигрывает вся команда. Сколько ребята во втором тайме тоже не забили. Я думаю, что обвинять кого-то - это не правильно.- Нет. Не смутило. Конкуренция еще никому не мешала, будем бороться, а там главный тренер решит. Сейчас в команде я пока четвертый вратарь, набираю форму потихоньку. Каждый футболист хочет играть и я не исключение. Мне осталось набрать форму и ждать своего шанса.- Болельщики из Самары не единственные, кто не очень меня хорошо приветствовали. Я справлюсь с этим.- Я всегда открыт для разговоров (улыбается). Пусть приглашают.