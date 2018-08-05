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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Валерий Карпин: эйфории нет, очки считать будем потом
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин остался доволен стартом сезона в исполнении команды.
– Эйфории у нас никакой после двух побед на старте сезона нет. Получилось так, что выиграли в первом туре, а теперь – сегодня. Понятно, что ЦСКА новая команда, но ЦСКА – это все равно всегда ЦСКА. Могли сыграть сегодня и вничью, никакого расстройства у нас не было бы в таком случае. Все только начинается. Впереди 28 туров. Очки считать будем потом.
– Как сегодня планировали строить игру? Показалось, что в первом тайме не стеснялись играть даже от себя.
– Нет, не могу сказать, что мы играли первым номером. Моментами отдавали мяч ЦСКА, в некоторых отрезках его держали. Задачи владеть территорией перед нами не стояло.
– Если честно, гол Паршивлюка не напомнил вам гол из черкизовского дерби 2013-го? Сергей тогда тоже забил головой, ваш "Спартак" выиграл 3:0.
– Да, есть что-то такое. Также подал левый защитник Комбаров, а правый защитник Паршивлюк также головой забил. Этим напомнил. Очень похожий гол.
"Спорт-Экспресс"
– Эйфории у нас никакой после двух побед на старте сезона нет. Получилось так, что выиграли в первом туре, а теперь – сегодня. Понятно, что ЦСКА новая команда, но ЦСКА – это все равно всегда ЦСКА. Могли сыграть сегодня и вничью, никакого расстройства у нас не было бы в таком случае. Все только начинается. Впереди 28 туров. Очки считать будем потом.
– Как сегодня планировали строить игру? Показалось, что в первом тайме не стеснялись играть даже от себя.
– Нет, не могу сказать, что мы играли первым номером. Моментами отдавали мяч ЦСКА, в некоторых отрезках его держали. Задачи владеть территорией перед нами не стояло.
– Если честно, гол Паршивлюка не напомнил вам гол из черкизовского дерби 2013-го? Сергей тогда тоже забил головой, ваш "Спартак" выиграл 3:0.
– Да, есть что-то такое. Также подал левый защитник Комбаров, а правый защитник Паршивлюк также головой забил. Этим напомнил. Очень похожий гол.
"Спорт-Экспресс"
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