Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ризван Уциев вчера провел 200-ый матч за "Ахмат"

Матч 2-го тура против "Енисея" стал для Ризвана Уциева двухсотым в футболке "Ахмата"

"Еще с детства мечтал играть за родную команду, и мне посчастливилось, что удалось сыграть уже 200 матчей за "Ахмат".

Хочу поблагодарить руководство команды и наших болельщиков за поддержку на протяжении всех этих лет.

Постараюсь и в будущем приносить пользу нашему клубу", – цитирует Уциева пресс-служба "Ахмата".
Теги: Уциев Ахмат
Сегодня, 09:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.